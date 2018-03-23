الاتحاد الأوروبي ما زال يحتفظ بحق الرد في غياب استثناء دائم لصادراتها

أكد القادة الأوروبيون المجتمعون في لقاء قمة في بروكسل الجمعة ان الاتحاد الاوروبي "يحتفظ لنفسه" بحق الرد على رسوم جمركية أمريكية محتملة على الفولاذ والالمنيوم اذا لم يتم استثناؤه منها بشكل "دائم".

وقال رؤساء الدول والحكومات الاوروبية في بيان ان الاتحاد "يطلب ان يكون هذا الاعفاء دائما" و"يتحفظ بحق الرد على الاجراءات الاميركية بشكل مناسب ومتكافىء".

وكان القادة الاوروبيون المجتمعون في قمة في بروكسل اكدوا الجمعة انهم يشعرون بالارتياح بعد قرار الرئيس الاميركي دونالد ترامب اعفاء الصادرات الأوروبية من الفولاذ والالمنيوم من الرسوم الجمركية حتى الأول من مايو، لكنهم يريدون "استثناء دائما".

وقالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي عند وصولها الى القمة "انني سعيدة بهذا الاستثناء الموقت". واضاف "سنرى كيف يمكننا الحصول على إعفاء دائم".

وكان الممثل الاميركي للتجارة روبرت لايتهايزر اثار آمالا لدى الاوروبيين بتأكيده الخميس في الكونغرس انه سيتم حاليا استثناء الاتحاد الاوروبي واستراليا والارجنتين والبرازيل وكوريا الجنوبية من هذه الرسوم الجمركية التي سيبدأ تطبيقها اعتبارا من الجمعة.

وبعد ساعات، اعلن البيت الابيض ان الرئيس الأميركي دونالد ترامب سمح بتعليق الرسوم على واردات الفولاذ والالمنيوم من عدد من الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة وبينهم الاتحاد الاوروبي، حتى الاول من مايو.