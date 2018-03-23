"مواطن" تشكل غرفة عمليات لمتابعة سير العملية الانتخابية

شكلت حملة مواطن اليوم، الداعمة للرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية غرفة عمليات لمتابعة سير العملية الانتخابية.

وقال الحسيني تاج الدين، المتحدث باسم الحملة، ان الحملة عقدت اجتماع موسع امس لتشكيل غرفة عمليات لمتابعة سير ايام الاقتراع، مساعدة المواطنين للإدلاء باصواتهم والحصول علي ارقام وأماكن لجان الاقتراع الخاصة بهم.

واضاف"الحسيني" لـ"الوطن" أن الاجتماع ايضآ شمل وضع خطة عمل جماعي علي مستوي الجمهورية لضمان تسهيل الذهاب للجان الاقتراع لحشود المواطنين.

وتابع: أن الحملة تراهن علي المواطن المصري ومدي وطنيتة ودعمك للرئيس عبد الفتاح السيسي وقدرته أن يقول للعالم ان الشعب المصري لدية إرادة في الاختيار.