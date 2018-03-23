بعد تحرير الرهائن بها.. 12 معلومة عن مدينة "كاركاسون" الفرنسية القديمة

شهدت المدينة الفرنسية الهادئة "كاركاسون" صباح اليوم، حادث إرهابي جديد يضرب الدولة الأوروبية مرة أخرى، التي تعدّ من أكثر البلدان استهدافا من قبل تنظيم "داعش" الإرهابي، حيث أفادت الوكالة الفرنسية منذ قليل في نبأ عاجل لها أن محتجز الرهائن في جنوب فرنسا يقول إنه ينتمي إلى تنظيم "داعش"، وفقا للنيابة الفرنسية.

فيما أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل لها أن الشرطة الفرنسية أعلنت إصابة شخص أو اثنين بالرصاص في عملية احتجاز الرهائن بجنوب فرنسا، فيما قالت مصادر فرنسية أن 8 أشخاص عدد الرهائن في المتجر الفرنسي جنوب البلاد.

وتستعرض "الوطن" أبرز المعلومات عن "كاركاسون" الفرنسية:

- مدينة فرنسية تاريخية تقع على نهر الأود بجنوب غرب البلاد.

- تبلغ مساحتها أكثر من 65 كيلو متر مربع.

- يصل عدد سكانها طبقا لتعداد عام 2015 إلى 45996 شخص.

- تتميز بحصنها القديم الذي يعود إلى ما قبل العصور الوسطى.

- تنقسم المدينة إلى قسمين، الأول تاريخي وهو الذي يقع داخل الحصن الذي كان يمثل أحد أقوى وسائل الحماية للمدينة ويقع على منطقة مرتفعة من الأرض، والآخر هو الامتداد الأحدث نسبيا، ويقع خارج السور على السهل الأكثر انخفاضا.

- دخل الإسلام المدينة في عام 713 ميلاديا، بقيادة عنبسة بن سحيم الكلبي، وكانت تعرف وقتها باسم "قرقشونة".

- ترك الإسلام معالمه الباقية حتى الآن على المدينة إلى جانب مزارع العنب الواسعة والجميلة التي تحيط بها.

- صنفتها اليونسكو في قائمة التراث العالمي.

- تعتبر "كاركاسون" قبلة سياحية بارزة في فرنسا، حيث يزورها سنويا ما يقرب من 3 ملايين سائح، لما تحتويه من مناطق تراثية قديمة تجذب الملايين.

- من أبرز معالمها السياحية، كنيسة "سانت نازير" التي يرجع تاريخها إلى القرن الحادي عشر الميلادي، وقصر "كومتال" وهو قلعة شيدت في القرن الثاني عشر الميلادي، وبحيرة "لا دي لا كافيري"، وحديقة "لو استرالي"،

- تعتمد المدينة في اقتصادها على السياحة وتصنيع و إنتاج العسل وبعض القطاعات الاقتصادية الرئيسية الأخرى.

- تجرى بها مسابقات للخيول وعروض للألعاب النارية بفصل الصيف.