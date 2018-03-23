رئيس وزراء الهند يتمنى التوفيق للسيسي في انتخابات الرئاسة

التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري، "ناريندرا مودي" رئيس وزراء الهند في ختام زيارته إلى نيودلهي لرئاسة وفد مصر في أعمال الدورة السابعة للجنة المشتركة المصرية الهندية.

ونقل شكري تحيات الرئيس السيسي إلى رئيس الوزراء الهندي، وقام بتسليمه رسالة من الرئيس تؤكد على حرص الرئيس على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والتطلع الي التشاور المستمر مع رئيس الوزراء الهندي بشأن الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وقد تطرق الوزير شكري خلال اللقاء إلى التطورات الإيجابية التي شهدتها العلاقات الثنائية بين البلدين على مدار السنوات الثلاث الأخيرة، والزيارات المتبادلة بين الجانبين، فضلا عن تطلع مصر لاستقبال رئيس الوزراء الهندي في أقرب فرصة ممكنة.

وكشف المتحدث باسم الخارجية، أن رئيس الوزراء " مودى" هنأ وزير الخارجية علي نجاح اللجنة المشتركة، مؤكدا على تطلعه لتحقيق المزيد من التعاون مع مصر في مجالات الاستثمار والتكنولوجيا والتدريب ومكافحة الإرهاب. كما طلب رئيس الوزراء نقل تحياته الخاصة للرئيس السيسي وتمنياته له بالتوفيق في الانتخابات الرئاسية القادمة، معتبرا مصر دولة صديقة للهند تاريخيا، وان الرئيس السيسى قائد عظيم نجح في ان يقود مصر الى بر الأمان.

ومن جانبه، أعرب الوزير شكري عن تطلع مصر للتنسيق مع الجانب الهندي في قضايا محاربة الإرهاب والتطرف والتنسيق في المحافل الدولية، والتعاون الاقتصادي والتجاري بهدف زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، بالإضافة إلى محور التواصل الثقافي والحضاري على ضوء الإرث الثقافي الممتد عبر القرون للبلدين بجانب دور حوار الحضارات والأزهر الشريف في مواجهة النزعات الطائفية والفكر المتطرف، منوها بجهود مصر في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف من خلال رؤية شاملة تعالج أبعاد تلك الظاهرة من كافة جوانبها وليس الجانب الأمني فقط، فضلا عن تطلع مصر للتعاون المشترك في هذا المجال.

وفيما يتعلق بالتعاون الثنائي، استعرض وزير الخارجية التطورات الإيجابية في مصر خاصة في المجال الاقتصادي والفرص المتاحة للتعاون بين الجانبين في مجال الاستثمار، مشيرا إلى جهود الحكومة المصرية لتحسين بيئة الأعمال وجعل مصر دولة جاذبة للاستثمار الأجنبي. وأضاف بأن مصر تعمل على رفع معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي وتخفيض معدلات البطالة وتطوير التعليم والتدريب الفني، معربا عن التطلع للتعاون مع الهند في مجال بناء القدرات ونقل الخبرات. وقد اعرب رئيس الوزراء عن تطلعه للتعاون مع مصر في محور قناة السويس و إقامة منطقة صناعية هندية هناك.