تسجيل الدخول

الوطن

إحباط تهريب أقراص مخدرة و"حشيش" في مطار القاهرة

منذ 18 دقيقة
كتب: محمدالشيخ
إحباط تهريب أقراص مخدرة و"حشيش" في مطار القاهرة

سلطات المطار تضبط راكب حاول تهريب مواد مخدره للسعوديه

تمكنت إدارة التأمين في مطار القاهرة الدولي، اليوم، من ضبط راكب مصري كان مغادرًا على متن رحلة طائرة طيران المصرية العالمية المتجهة إلى جدة.

كانت الخدمة المعينة على جهاز كشف الحقائب، اشتبهت في وجود أجسام معتمة داخل حقائب الراكب، وبفتح الحقائب بمعرفة الراكب وتفتيشها عثر بداخلها على برطمانين بهما "جبن"، عثر بداخلهما على 90 قرصا لعقار التامول المخدر، و3 قطع من مادة بنية داكنة اللون، يشتبه في أن تكون لجوهر الحشيش المخدر وزنت على ميزان غير حساس 10 جرامات.

وأخطر اللواء طه بيومي مساعد وزير الداخلية مدير أمن المطار، وأمر باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الراكب، وتحرر محضر بالواقعة.

أخبار متعلقة

ضبط عاطل وبحوزته كمية من الحشيش المخدر في قنا

ضبط عاطل وبحوزته كمية من الحشيش المخدر في قنا
براءة مزارع من تهمة تعاطي الحشيش المخدر في منشأة القناطر

براءة مزارع من تهمة تعاطي الحشيش المخدر في منشأة القناطر
ضبط عاطل يتاجر في الحشيش المخدر بدمياط

ضبط عاطل يتاجر في الحشيش المخدر بدمياط
استشاري نفسي: الحشيش المخدر الأكثر انتشارا في مصر

استشاري نفسي: الحشيش المخدر الأكثر انتشارا في مصر
تجديد حبس 3 عاطلين بتهمة الاتجار في "الحشيش" المخدر بالمرج

تجديد حبس 3 عاطلين بتهمة الاتجار في "الحشيش" المخدر بالمرج

التعليقات

«الوطن» تطلق مبادرة «شوفها على حقيقتها»

أحدث الأخبار

محافظ دمياط يشكل لجنة لمعاينة مستشفى ميت أبوغالب المركزي

محافظ دمياط يشكل لجنة لمعاينة مستشفى ميت أبوغالب المركزي

حملة لرفع الإشغالات وإزالة الإعلانات المخالفة بعزبة البرج في دمياط

حملة لرفع الإشغالات وإزالة الإعلانات المخالفة بعزبة البرج في دمياط

اليوم.. المؤتمر الأخير للحملة الرئاسية لدعم السيسي في دمياط

اليوم.. المؤتمر الأخير للحملة الرئاسية لدعم السيسي في دمياط

بنك ناصر: 3657 سيدة حصلن على قرض "مستورة" لإنشاء مشروعات صغيرة

بنك ناصر: 3657 سيدة حصلن على قرض "مستورة" لإنشاء مشروعات صغيرة

أمين عام المرأة بـ"مواطن" تشارك في تكريم أمهات الشهداء بالجيزة

أمين عام المرأة بـ"مواطن" تشارك في تكريم أمهات الشهداء بالجيزة

اختيارات الوطن

تاريخ مواجهات مصر والبرتغال

تاريخ مواجهات مصر والبرتغال

ببساطة| من الفائز بعد أن دقت طبول الحرب الاقتصادية بين الصين وأمريكا

ببساطة| من الفائز بعد أن دقت طبول الحرب الاقتصادية بين الصين وأمريكا

النسانيس تحاصر استراحة محافظ السويس.. و«حامد»: اصطادوها

النسانيس تحاصر استراحة محافظ السويس.. و«حامد»: اصطادوها

عروض «أوبر وكريم» لمواجهة الحكم القضائى: أملنا فى النقض كبير

عروض «أوبر وكريم» لمواجهة الحكم القضائى: أملنا فى النقض كبير

لافتة بطول 4 طوابق تحذر صاحب العقار: مش طالعين من البيت

لافتة بطول 4 طوابق تحذر صاحب العقار: مش طالعين من البيت

الأكثر قراءة

عاجل