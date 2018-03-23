إحباط تهريب أقراص مخدرة و"حشيش" في مطار القاهرة

تمكنت إدارة التأمين في مطار القاهرة الدولي، اليوم، من ضبط راكب مصري كان مغادرًا على متن رحلة طائرة طيران المصرية العالمية المتجهة إلى جدة.

كانت الخدمة المعينة على جهاز كشف الحقائب، اشتبهت في وجود أجسام معتمة داخل حقائب الراكب، وبفتح الحقائب بمعرفة الراكب وتفتيشها عثر بداخلها على برطمانين بهما "جبن"، عثر بداخلهما على 90 قرصا لعقار التامول المخدر، و3 قطع من مادة بنية داكنة اللون، يشتبه في أن تكون لجوهر الحشيش المخدر وزنت على ميزان غير حساس 10 جرامات.

وأخطر اللواء طه بيومي مساعد وزير الداخلية مدير أمن المطار، وأمر باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الراكب، وتحرر محضر بالواقعة.