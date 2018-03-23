نائب: أيام الانتخابات بمثابة تجديد للعهد بين الشعب والرئيس

أكد النائب سليمان فضل العميري، عضو مجلس النواب عن محافظة مطروح، أن المصريين سيكونون على قدر المسئولية أيام الانتخابات الرئاسية القادمة، مؤكدا أن العالم سيشاهد أصالة الشعب أيام الانتخابات، وستكون بمثابة تجديد للعهد بين الشعب والرئيس السيسي.

وأوضح "العميري"، اليوم، أن المصريين في الخارج كانوا على قدر المسئولية، وأعطوا رسالة لمن داخل مصر أن لدينا رئيس لابد أن ندعمه ونقف خلفه، استطاع أن يعبر بمصر إلى بر الأمان.

وأضاف"نائب مطروح" أن أيام الانتخابات ستكون عيد لكل المصريين، وأهالي مطروح سيردون جميل الزعيم عبد الفتاح السيسي بعد زيارته المتكررة لمطروح وافتتاحه للعديد من المشروعات التي تعود بالنفع على أبناء المحافظة.

وشدد "العميري" على ضرورة حضور كل الشباب والنساء والراجل واصطحاب الأهالي والأصدقاء ليكون هناك مشهد حضاري أمام اللجان الانتخابية، مضيفا أن الغرض من الحشد، والمشاركة بكثافة إعطاء رسالة للعالم كله أن هناك تكاتف بين الشعب وقيادته برئاسة السيسي.