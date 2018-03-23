تسجيل الدخول

الوطن

أمين عام المرأة بـ"مواطن" تشارك في تكريم أمهات الشهداء بالجيزة

منذ 4 دقيقة
كتب: سلمان إسماعيل
أمين عام المرأة بـ"مواطن" تشارك في تكريم أمهات الشهداء بالجيزة

جانب من الاحتفالية

شاركت الدكتورة منال العبسي أمين عام المرأة، في الحملة الانتخابية الرسمية للرئيس عبدالفتاح السيسي "مواطن"، في احتفالية عيد الأم لتكريم أمهات أبطال الوطن، شهداء الشرطة التي نظمتها حملة كلنا معاك من أجل مصر، مساء أمس.

وفي كلمتها أمام الحضور، قالت الدكتورة منال العبسي، إن الاحتفالية التي أقيمت في معهد الأهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا رسالة واضحة بأهمية تواصل الأجيال وعظمة الأمهات وعظمة دور الشهداء في حماية الوطن.

وقدمت العبسي، الشكر للجهات المشاركة في الاحتفالية الهامة بخاصة أنهم ضربوا أعظم الأمثلة في أهمية تكريم أمهات الأبطال والتعاون والعمل التطوعي والارتقاء بالوطن.

أخبار متعلقة

تكريم الأمهات المثاليات في احتفالية عيد الأم بالقليوبية

تكريم الأمهات المثاليات في احتفالية عيد الأم بالقليوبية
"المجتمعات العمرانية" تنظم احتفالية لتكريم سيدات الهيئة في عيد الأم

"المجتمعات العمرانية" تنظم احتفالية لتكريم سيدات الهيئة في عيد الأم
اليوم.. احتفالية خاصة على الإذاعة المصرية بمناسبة عيد الأم

اليوم.. احتفالية خاصة على الإذاعة المصرية بمناسبة عيد الأم
اليوم.. احتفالية خاصة بـ"عيد الأم" على إذاعة الأغاني

اليوم.. احتفالية خاصة بـ"عيد الأم" على إذاعة الأغاني
"الطماوي" يشرح إنجازات السيسي في احتفالية عيد الأم بشبرا

"الطماوي" يشرح إنجازات السيسي في احتفالية عيد الأم بشبرا
احتفالية خاصة بـ"عيد الأم" مع منة فاروق في "مساء دريم" الليلة

احتفالية خاصة بـ"عيد الأم" مع منة فاروق في "مساء دريم" الليلة

التعليقات

«الوطن» تطلق مبادرة «شوفها على حقيقتها»

أحدث الأخبار

محافظ دمياط يشكل لجنة لمعاينة مستشفى ميت أبوغالب المركزي

محافظ دمياط يشكل لجنة لمعاينة مستشفى ميت أبوغالب المركزي

حملة لرفع الإشغالات وإزالة الإعلانات المخالفة بعزبة البرج في دمياط

حملة لرفع الإشغالات وإزالة الإعلانات المخالفة بعزبة البرج في دمياط

اليوم.. المؤتمر الأخير للحملة الرئاسية لدعم السيسي في دمياط

اليوم.. المؤتمر الأخير للحملة الرئاسية لدعم السيسي في دمياط

بنك ناصر: 3657 سيدة حصلن على قرض "مستورة" لإنشاء مشروعات صغيرة

بنك ناصر: 3657 سيدة حصلن على قرض "مستورة" لإنشاء مشروعات صغيرة

أمين عام المرأة بـ"مواطن" تشارك في تكريم أمهات الشهداء بالجيزة

أمين عام المرأة بـ"مواطن" تشارك في تكريم أمهات الشهداء بالجيزة

اختيارات الوطن

تاريخ مواجهات مصر والبرتغال

تاريخ مواجهات مصر والبرتغال

ببساطة| من الفائز بعد أن دقت طبول الحرب الاقتصادية بين الصين وأمريكا

ببساطة| من الفائز بعد أن دقت طبول الحرب الاقتصادية بين الصين وأمريكا

النسانيس تحاصر استراحة محافظ السويس.. و«حامد»: اصطادوها

النسانيس تحاصر استراحة محافظ السويس.. و«حامد»: اصطادوها

عروض «أوبر وكريم» لمواجهة الحكم القضائى: أملنا فى النقض كبير

عروض «أوبر وكريم» لمواجهة الحكم القضائى: أملنا فى النقض كبير

لافتة بطول 4 طوابق تحذر صاحب العقار: مش طالعين من البيت

لافتة بطول 4 طوابق تحذر صاحب العقار: مش طالعين من البيت

الأكثر قراءة

عاجل