أمين عام المرأة بـ"مواطن" تشارك في تكريم أمهات الشهداء بالجيزة

شاركت الدكتورة منال العبسي أمين عام المرأة، في الحملة الانتخابية الرسمية للرئيس عبدالفتاح السيسي "مواطن"، في احتفالية عيد الأم لتكريم أمهات أبطال الوطن، شهداء الشرطة التي نظمتها حملة كلنا معاك من أجل مصر، مساء أمس.

وفي كلمتها أمام الحضور، قالت الدكتورة منال العبسي، إن الاحتفالية التي أقيمت في معهد الأهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا رسالة واضحة بأهمية تواصل الأجيال وعظمة الأمهات وعظمة دور الشهداء في حماية الوطن.

وقدمت العبسي، الشكر للجهات المشاركة في الاحتفالية الهامة بخاصة أنهم ضربوا أعظم الأمثلة في أهمية تكريم أمهات الأبطال والتعاون والعمل التطوعي والارتقاء بالوطن.