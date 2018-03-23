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الاتحاد الأوروبي يستدعي مندوبه في روسيا للاستشارة

منذ 34 دقيقة
كتب: وكالات
الاتحاد الأوروبي يستدعي مندوبه في روسيا للاستشارة

الاتحاد الأوروبي-صورة أرشيفية

طلب مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، استدعاء مندوبه في روسيا ماركوس أديرير إلى بروكسل للاستشارة، على خلفية حادثة تسميم العميل المزدودج السابق في الاستخبارات الروسية سيرجي سكريبال.

وقال بيان صادر عن المجلس، "استدعينا مندوب الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية فيدريكا موجيريني إلى بروكسل من أجل الاستشارة"، وفقا لما ذكرته وكالة"الاناضول" التركية للأنباء.

وأضاف البيان أنه تم إعلام أديرير بالموضوع، وأنه من المنتظر أن يصل بروكسل نهاية الأسبوع من أجل الاستشارة بخصوص هجوم سالزبوري (تسميم سكريبال وابنته يوليا).

وأجمع قادة دول الاتحاد في البيان الختامي المنشور بإطار القمة في بروكسل التي انطلقت أمس الخميس، على ترجيح تورط موسكو بحادثة تسميم سكريبال وابنته يوليا.

وفي وقت سابق اليوم، غادر دبلوماسيون بريطانيون (عددهم 23) العاصمة الروسية موسكو، بعد يومين من مغادرة نظرائهم الروس في المملكة المتحدة الأراضي البريطانية، على خلفية تصاعد الأزمة بين البلدين في حادثة سكريبال.

 

 

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