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الوطن

حملة بحي شرق الإسكندرية لإزالة التعديات والإشغالات

منذ 19 دقيقة
كتب: فاطمة محمود
حملة بحي شرق الإسكندرية لإزالة التعديات والإشغالات

حي شرق بالإسكندرية يشن حملة لإزالة التعديات والاشغالات

شنت إدارة أشغال الطريق في حي شرق الإسكندرية، برئاسة اللواء وحيد رضوان رئيس الحي، حملة لإزالة الإشغالات والمخالفات والكتل الخرسانية على الطريق العام بنطاق الحي، في ظل الجهود المبذولة للحفاظ على حقوق المارة والمواطنين.

وتوجهت الحملة إلى جرين بلازا سموحة، وشارع كمال الدين صلاح أمام الشهر العقاري بسموحة، وأمام مدرسة مصطفى النجار وأمام مدرسة زهران، وتم رفع عدد 3 عربات فول، عدد 1 شمسية، عدد 1 ترولي، عدد 1 ترابيزة حديد، وتم إزالة الباعة الجائلين وإزالة جميع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام، وجار المتابعة وما زالت الحملات مستمرة في نطاق حي وشرق.

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