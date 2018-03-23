"المشاط": 88 قرارا وزاريا بتخفيض جزاءات بعض الشركات السياحية

أصدرت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة 88 قرارًا وزاريًا بتخفيض جزاءات بعض الشركات السياحية، ورفع الجزاءات عن البعض الآخر، وذلك بعد دراسة اللجنة لهذه التظلمات في ضوء المبررات والأسباب والمستجدات التي وردت بها، بناءا على توصيات اللجنة القانونية المشكلة بالقرار الوزاري رقم 291 لعام 2015 ميلاديًا، بشأن فحص التظلمات والإلتماسات المقدمة من الشركات السياحية.

تأتى هذه القرارات انطلاقًا من الدور الرقابي لوزارة السياحة على هذه الشركات، بما يحقق الصالح العام ويضمن نهضة القطاع السياحي، ويؤدى إلى الدفع بعجلة التنمية السياحية للبلاد.