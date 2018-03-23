عون: العلاقات "اللبنانية السعودية" عادت إلى طبيعتها

قال الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الجمعة، إن علاقات بلاده بالسعودية عادت إلى طبيعتها، "وما من أمر يمكن أن يكدّرها"، مضيفا- لأعضاء مجلس الأعمال اللبناني- السعودي، الذين زاروه اليوم في قصر بعبدا الرئاسي شرقي العاصمة بيروت- "صحيح أن حدثا معيناً حصل لكننا تخطيناه معاً، والعلاقات الثنائية عادت إلى ما كانت عليه بشكل طبيعي جداً جداً، ولطالما كانت كذلك منذ القدم".

وأوضح أن "هذا الأمر ينطبق على الأشقاء الخليجيين بشكل عام".وتابع "نحن منفتحون على كافة أشكال التعاون المشترك، سواء كان اقتصاديا أم تنمويا أم غير ذلك، كما أننا مستعدون لتأمين أفضل الظروف لمثل هكذا تعاون"، دون مزيد من التفاصيل، وفقا لما ذكرته وكالة "الاناضول" التركية للأنباء.

وخلال لقاء اليوم أكد رؤوف أبو زكي رئيس مجلس الأعمال اللبناني- السعودي "أن العلاقات بين البلدين مقبلة على تطورات ايجابية كثيرة"، مضيفا أن "حركة الزيارات الرسمية والأهلية ستكون ناشطة".وتوقّع أبو زكي في كلمة له "حصول صيف سعودي لا بل خليجي واعد في لبنان".