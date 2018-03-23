المنسق العام لـ"يالا سيسي": الحملة مختلفة عن الحملات السياسية الأخرى

قال المنسق العام لحملة "يالا سيسي"، أحمد الصياد، إنه يفخر بهذا الكيان الشبابي الأول من نوعه في مصر لاختلافها عن العديد من الحملات وإظهار إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي وجزء من رد الجميل له لإصلاحه لعددٍ كبيرٍ من المشكلات في مصر.

وأضاف الصياد خلال كلمة له ألقاها على حضور المؤتمر الختامي أن فكرة الحملة جاءت لتحقيق هدفين هو توعية أهمية المشاركة ودور الرئيس في الإنجازات التي تمت في مصر خلال الـ4 سنوات الماضية.

وأكد المنسق العام للحملة أن الحملة استرشادية في المقام الأول وذلك عبر تبسيط المفاهيم السياسية والديمجرافية في أسلوب سهل يستوعبه الشباب، موضحًا أنه لم يلجأ لفكرة توقيع الاستمارات للرئيس.

وأشار الصياد إلى أنه وأثناء تعليقهم لأول يافطات الحملة تم اقتيادهم إلى القسم بسبب الكشف عليهم والتأكد من هوياتهم بالرغم من كونهم يروجون الرئيس بينما لم يتهاون الأمن معهم حتى تأكد من سلامة هوياتهم.

واختتم الصياد تصريحاته بأن شباب الحملة ليس لهم انتماءات سياسية ولكنها حملة جمعت شباب محب لوطنه فقط، متابعًا "انتظروا مفاجآت بعد الانتخابات الرئاسية من الحملة".

جدير بالذكر أنه قد بدء منذ قليل المؤتمر "يالا سيسي" الختامي والمقام بفندق الماسة بمدينة نصر، وذلك بحضور عدد من المؤسسني وعدد كبير من شباب الحملة بالمحافظات.