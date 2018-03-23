الآلاف يحتشدون في مؤتمر "كلنا معاك" باستاد القاهرة لدعم السيسي

احتشد الآلاف من المواطنين للمشاركة في مؤتمر حملة "كلنا معاك من أجل مصر"، مساء اليوم الجمعة، بالصالة المغطاة في ستاد القاهرة، دعما للرئيس عبدالفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية.

ورفع المواطنون الأعلام المصرية ورددوا الهتافات الداعمة للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتنتهي فترة الدعاية للانتخابات الرئاسية اليوم، وتُجرى المرحلة الأولى من الانتخابات بين 26 و28 مارس، وفق الجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات.

ويتنافس في الانتخابات الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد، موسى مصطفى موسى.