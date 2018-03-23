"الوطنية" تضع دليل إرشادات للقضاة المشرفين على انتخابات الرئاسة

وضعت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، دليلاً بالقواعد الإرشادية الخاصة بالعملية الانتخابية، للقضاة المشرفين على الانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها أيام 26 و27 و28 مارس الجاري.

ووجهت الهيئة الوطنية للانتخابات، رسالة إلى القضاة المشرفين على الانتخابات وعددهم 18 ألف و620 قاضيًا من الهيئات القضائية الأربع "قضايا الدولة، نيابة إدارية، مجلس الدولة، والقضاء الأعلى والنيابة العامة"، أكدت فيها أن الوطن دعا القضاة للإشراف على واحدة من أهم الانتخابات التي تتولى الهيئة إدارتها والإشراف عليها، وهي الانتخابات الرئاسية 2018، وأن القضاة مصدر ثقة الشعب، ويؤدون مهمتهم في الإشراف عليها.

ويتضمن الدليل القواعد الإرشادية الخاصة بالعملية الانتخابية أبرزها، قواعد تسليم أوراق العملية الانتخابية، والقواعد المنظمة لعمل اللجان الفرعية، وصور لنماذج كافة تصاريح المتابعة للانتخابات الصادرة من الهيئة الوطنية للانتخابات، والإجراءات قبل بدء عملية الاقتراع، وعملية الاقتراع الإجراءات الختامية لليوم الأول والثاني من أيام التصويت، وإجراءات الفرز، ونماذج استرشادية لعلامات إبداء الرأي الصحيحة والباطلة، وإجراءات حفظ الأوراق والأدوات الانتخابية، والقواعد المنظمة لعمل اللجان العامة، والقواعد المنظمة لعمل لجان الحفظ، والقواعد المنظمة لعمل لجان متابعة سير العملية الانتخابية بالمحاكم الابتدائية، والنصوص القانونية المنظمة للجرائم الانتخابية.

ويبلغ عدد اللجان الفرعية التي سيتولى القضاة الإشراف عليها 13 ألفا و706 لجان، إضافةً إلى 367 لجنة عامة.

للاطلاع على القواعد الإرشادية الخاصة بعملية الانتخابات الرئاسية.. اضغط هنــــــــا.