تسجيل الدخول

الوطن

"الوطنية" تضع دليل إرشادات للقضاة المشرفين على انتخابات الرئاسة

منذ 17 دقيقة
كتب: أحمد ربيع
"الوطنية" تضع دليل إرشادات للقضاة المشرفين على انتخابات الرئاسة

المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات

وضعت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، دليلاً  بالقواعد الإرشادية الخاصة بالعملية الانتخابية، للقضاة المشرفين على الانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها أيام 26 و27 و28 مارس الجاري.

ووجهت الهيئة الوطنية للانتخابات، رسالة إلى القضاة المشرفين على الانتخابات وعددهم 18 ألف و620 قاضيًا من الهيئات القضائية الأربع "قضايا الدولة، نيابة إدارية، مجلس الدولة، والقضاء الأعلى والنيابة العامة"، أكدت فيها أن الوطن دعا القضاة للإشراف على واحدة من أهم الانتخابات التي تتولى الهيئة إدارتها والإشراف عليها، وهي الانتخابات الرئاسية 2018، وأن القضاة مصدر ثقة الشعب، ويؤدون مهمتهم في الإشراف عليها.

ويتضمن الدليل القواعد الإرشادية الخاصة بالعملية الانتخابية أبرزها، قواعد تسليم أوراق العملية الانتخابية، والقواعد المنظمة لعمل اللجان الفرعية، وصور لنماذج كافة تصاريح المتابعة للانتخابات الصادرة من الهيئة الوطنية للانتخابات، والإجراءات قبل بدء عملية الاقتراع، وعملية الاقتراع الإجراءات الختامية لليوم الأول والثاني من أيام التصويت، وإجراءات الفرز، ونماذج استرشادية لعلامات إبداء الرأي الصحيحة والباطلة، وإجراءات حفظ الأوراق والأدوات الانتخابية، والقواعد المنظمة لعمل اللجان العامة، والقواعد المنظمة لعمل لجان الحفظ، والقواعد المنظمة لعمل لجان متابعة سير العملية الانتخابية بالمحاكم الابتدائية، والنصوص القانونية المنظمة للجرائم الانتخابية.

ويبلغ عدد اللجان الفرعية التي سيتولى القضاة الإشراف عليها 13 ألفا و706 لجان، إضافةً إلى 367 لجنة عامة.

للاطلاع على القواعد الإرشادية الخاصة بعملية الانتخابات الرئاسية.. اضغط هنــــــــا.

أخبار متعلقة

"الوطنية للانتخابات" تسلم القضاة أوراق التصويت قبل الاقتراع بيومين

"الوطنية للانتخابات" تسلم القضاة أوراق التصويت قبل الاقتراع بيومين
رئيس "الوطنية للانتخابات": المشاركة الحاشدة ترسخ للتعددية السياسية

رئيس "الوطنية للانتخابات": المشاركة الحاشدة ترسخ للتعددية السياسية
"الوطنية للانتخابات" تحظر الاستطلاعات.. وكشوف وردية لمنع تكرار التصويت

"الوطنية للانتخابات" تحظر الاستطلاعات.. وكشوف وردية لمنع تكرار التصويت
بالتفاصيل| الإجراءات الواجب اتباعها أثناء عملية الاقتراع في الخارج

بالتفاصيل| الإجراءات الواجب اتباعها أثناء عملية الاقتراع في الخارج

التعليقات

«الوطن» تطلق مبادرة «شوفها على حقيقتها»

أحدث الأخبار

الدول الأوروبية تتخذ إجراءات جديدة ضد روسيا اعتبارا من الاثنين المقبل

الدول الأوروبية تتخذ إجراءات جديدة ضد روسيا اعتبارا من الاثنين المقبل

أكمل قرطام: لا صحة لما أشيع عن نيتي خوض الانتخابات الرئاسية

أكمل قرطام: لا صحة لما أشيع عن نيتي خوض الانتخابات الرئاسية

جامعة سوهاج تجري الكشف على 1600 حالة في قافلة طبية بالعيساوية شرق

جامعة سوهاج تجري الكشف على 1600 حالة في قافلة طبية بالعيساوية شرق

"الأمن العام": تنفيذ 48 ألف و264 حكما قضائيا في المحافظات خلال 24 ساعة

"الأمن العام": تنفيذ 48 ألف و264 حكما قضائيا في المحافظات خلال 24 ساعة

محافظ سوهاج ومدير الأمن يتفقدان تجهيزات المقرات الانتخابية

محافظ سوهاج ومدير الأمن يتفقدان تجهيزات المقرات الانتخابية

اختيارات الوطن

"سافروا سويسرا واتصوروا مع صلاح".. رحلة مصريين بألمانيا لتشجيع المنتخب

"سافروا سويسرا واتصوروا مع صلاح".. رحلة مصريين بألمانيا لتشجيع المنتخب

تاريخ مواجهات مصر والبرتغال

تاريخ مواجهات مصر والبرتغال

ببساطة| من الفائز بعد أن دقت طبول الحرب الاقتصادية بين الصين وأمريكا

ببساطة| من الفائز بعد أن دقت طبول الحرب الاقتصادية بين الصين وأمريكا

النسانيس تحاصر استراحة محافظ السويس.. و«حامد»: اصطادوها

النسانيس تحاصر استراحة محافظ السويس.. و«حامد»: اصطادوها

عروض «أوبر وكريم» لمواجهة الحكم القضائى: أملنا فى النقض كبير

عروض «أوبر وكريم» لمواجهة الحكم القضائى: أملنا فى النقض كبير

الأكثر قراءة

عاجل