تسجيل الدخول

الوطن

السكة الحديد: قرار زيادة أسعار التذاكر لا رجعة فيه

منذ 7 دقيقة
كتب: توفيق شعبان
السكة الحديد: قرار زيادة أسعار التذاكر لا رجعة فيه

المهندس سيد سالم رئيس هيئة السكة الحديد

أكد المهندس سيد سالم، رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أن حركة القطارات منتظمة على جميع خطوط الهيئة منذ صباح اليوم الجمعة، مشيرا إلى أن زيادة أسعار تذاكر القطارات قرار لا يمكن التراجع عنه، وذلك لضمان استمرار الخدمة وعدم توقفها، موضحا أن قطارات السكة الحديد تقل نحو مليون و200 ألف راكب يوميا.

وقال سالم لـ"الوطن"، إن الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، حريص كل الحرص على توفير كافة المعدات الحديثة وقطع غيار عربات القطارات والجرارات، موضحا أن الهيئة تسعى لتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين.

أخبار متعلقة

وزير النقل: السيسي اجتمع معي لبحث تطوير السكة الحديد لمدة 3 ساعات

وزير النقل: السيسي اجتمع معي لبحث تطوير السكة الحديد لمدة 3 ساعات
خبير نقل دولي: 95% من قطارات "السكة الحديد" غير صالحة للاستخدام

خبير نقل دولي: 95% من قطارات "السكة الحديد" غير صالحة للاستخدام
"السكة الحديد للخدمات" تمنح مكافأة مالية لـ4 عاملين لتميزهم

"السكة الحديد للخدمات" تمنح مكافأة مالية لـ4 عاملين لتميزهم
محافظ سوهاج: إزالة حالة تعدِ على حرم السكة الحديد بالمحافظة

محافظ سوهاج: إزالة حالة تعدِ على حرم السكة الحديد بالمحافظة

التعليقات

«الوطن» تطلق مبادرة «شوفها على حقيقتها»

أحدث الأخبار

محافظ سوهاج ومدير الأمن يتفقدان تجهيزات المقرات الانتخابية

محافظ سوهاج ومدير الأمن يتفقدان تجهيزات المقرات الانتخابية

المفتي: رجب شهر له نفحات ربانية ولا حرج في صيامه

المفتي: رجب شهر له نفحات ربانية ولا حرج في صيامه

قافلة طبية مجانية بقرية كوم إشو في البحيرة

قافلة طبية مجانية بقرية كوم إشو في البحيرة

بالفيديو| تجربة برنامج مقالب جديدة لحسام داغر

بالفيديو| تجربة برنامج مقالب جديدة لحسام داغر

حكيم: "هكون موجود أول واحد قدام لجنتي ونفسي أشوف الملايين قدام اللجان"

حكيم: "هكون موجود أول واحد قدام لجنتي ونفسي أشوف الملايين قدام اللجان"

اختيارات الوطن

"سافروا سويسرا واتصوروا مع صلاح".. رحلة مصريين بألمانيا لتشجيع المنتخب

"سافروا سويسرا واتصوروا مع صلاح".. رحلة مصريين بألمانيا لتشجيع المنتخب

تاريخ مواجهات مصر والبرتغال

تاريخ مواجهات مصر والبرتغال

ببساطة| من الفائز بعد أن دقت طبول الحرب الاقتصادية بين الصين وأمريكا

ببساطة| من الفائز بعد أن دقت طبول الحرب الاقتصادية بين الصين وأمريكا

النسانيس تحاصر استراحة محافظ السويس.. و«حامد»: اصطادوها

النسانيس تحاصر استراحة محافظ السويس.. و«حامد»: اصطادوها

عروض «أوبر وكريم» لمواجهة الحكم القضائى: أملنا فى النقض كبير

عروض «أوبر وكريم» لمواجهة الحكم القضائى: أملنا فى النقض كبير

الأكثر قراءة

عاجل