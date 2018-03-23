السكة الحديد: قرار زيادة أسعار التذاكر لا رجعة فيه

أكد المهندس سيد سالم، رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أن حركة القطارات منتظمة على جميع خطوط الهيئة منذ صباح اليوم الجمعة، مشيرا إلى أن زيادة أسعار تذاكر القطارات قرار لا يمكن التراجع عنه، وذلك لضمان استمرار الخدمة وعدم توقفها، موضحا أن قطارات السكة الحديد تقل نحو مليون و200 ألف راكب يوميا.

وقال سالم لـ"الوطن"، إن الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، حريص كل الحرص على توفير كافة المعدات الحديثة وقطع غيار عربات القطارات والجرارات، موضحا أن الهيئة تسعى لتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين.