"موسى": لدى حلول لأزمة الغلاء.. و"هجيب شركات عالمية لتدريب الشباب"

قال موسى مصطفى موسى، المرشح لمنصب رئاسة الجمهورية، إن المشاكل الموجودة في مصر ناتجة عن الاقتصاد، حيث إن قرار تعويم الجنيه تسبب في ارتفاع سعر الدولار وهو ما أدى إلى وجود غلاء في الأسواق، مع ثبات دخل المواطن المصري.

وأضاف "موسى"، خلال استضافته في برنامج "أخر الأسبوع"، المذاع عبر فضائية "المحور"، أنه لديه حلول لمواجهة الغلاء منها فكرة "الرأسمالية الوطنية"، وهي عبارة عن تمليك الشباب بأسهم في ممتلكات الدولة من مصانع وغيرها بأسعار رخيصة، متابعا: "هخلي السهم ب5000 آلاف جنيه ويتقسط سعره على 5 سنين".

وتابع المرشح لمنصب رئاسة الجمهورية أنه سيجلب شركات عالمية لتدريب الشباب على التصنيع والتصدير للخارج.