في آخر حوارته قبل الصمت الانتخابي.. خبيرة تحلل لغة جسد موسى مصطفى موسى

حول أسباب ترشحه للانتخابات الرئاسية وفرصه في الفوز بمنصب رئيس الجمهورية، وبرنامجه الانتخابي الذي ينوي تنفيذه حال فوزه، تحدث موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد والمرشح الرئاسي، للإعلامي تامر أمين، قبل ساعات من بدء فترة الصمت الانتخابي.

"الوطن" تواصلت مع خبيرة لغة جسد لتحليل حوار موسى، مع الإعلامي تامر أمين، حيث أكدت الدكتورة هدير جابر خبيرة لغة الجسد، أن حركات اليدين لموسى أثناء الحوار كلها، تدل على غموض شخصيته.

وأشارت جابر إلى أن إراحة المرشح الرئاسي موسى مصطفى لباطن يده مع وضع اليد الأخرى فوقها، كان له مدلولا على شعوره بالقلق، وهو نفس الأمر، الذي تبين في تشابك يديه.

واختتمت خبيرة لغة الجسد حديثها، بأن للابتسامة الصادقة علامات منها "الكرمشة" التي تظهر عند آخر العينين وارتفاع عضلة الفك، أما الابتسامة التي يتعمد الأشخاص اصطناعها، برزت في معظم ابتسامات موسى مصطفى موسى أثناء الحديث.