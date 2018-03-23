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الوطن

"تطوير القاهرة": تصور لإدارة الأصول العقارية التراثية بوسط البلد

منذ 16 دقيقة
كتب: رضوى هاشم
"تطوير القاهرة": تصور لإدارة الأصول العقارية التراثية بوسط البلد

المهندس إبراهيم محلب رئيس اللجنة القومية لتطوير القاهرة التراثية ومساعد رئيس الجمهورية

انتهت اللجنة القومية لتطوير وحماية القاهرة التراثية من وضع تصور نهائي للكيان المؤسسي المعني بإدارة الأصول التراثية المملوكة للدولة في وسط القاهرة.

وأكد المهندس إبراهيم محلب، رئيس اللجنة القومية لتطوير وحماية القاهرة التراثية، ومساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، أن اللجنة بدأت باتخاذ خطوات ملموسة وشاملة لتشكيل شركة تدير الأصول التراثية المملوكة للدولة في وسط القاهرة، ولا سيما تلك التي تضم حاليًا الوزارات والهيئات التي سيتم نقلها للعاصمة الإدارية الجديدة، ما سيخلق زخمًا غير مسبوق نحو تنشيط المنطقة، وتحقيق المخطط الرئيسي للجنة، وهو تحويل القاهرة إلى عاصمة تراثية بمعايير اقتصادية وسياحية لجذب الاستثمارات وإعادة القيمة لهذه المنطقة التراثية.

وكانت لجنة التمويل والمنح والدعم، التابعة للجنة القومية لتطوير وحماية القاهرة التراثية، والمكونة من خبراء ومتخصصين في المجال، قد بحثت على مدار العام الماضي العديد من المقترحات المتعلقة بإدارة العقارات التراثية المتواجدة بمنطقة وسط القاهرة بشكل أكثر فاعلية واستدامة، حتى تم التوصل إلى تأسيس هذا الكيان المؤسسي، وذلك بعد التواصل مع بيوت الخبرة المحلية والدولية، وبالتشاور مع أجهزة الدولة المعنية بهذا الأمر.

وتشكلت اللجنة القومية لتطوير وحماية القاهرة التراثية في أواخر 2016 بقرار من رئيس الجمهورية، وتضم في عضويتها كلًّا من محافظ القاهرة، ومستشار الرئيس للتخطيط العمراني، ورئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، ورئيس مجلس إدارة العاصمة الإدارية الجديدة، ورئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وخبير في إعادة هيكلة وإدارة الأصول، ورئيس اتحاد البنوك.

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