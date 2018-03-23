موسى عن التعليم: "مينفعش يبقى عندي 50 ألف جامعي بيتشغلوا على تكاتك"

قال موسى مصطفى موسى، المرشح الرئاسي، إن برنامجه الانتخابي يتضمن تطوير التعليم، موضحًا: "عايزين مدارس نموذجية ومش عاوزين نشوف 80 و90 تلميذ في الفصل".

وأضاف موسى، خلال حواره مع الإعلامية دينا يحيى، مقدمة برنامج "آخر الأسبوع"، المذاع عبر فضائية "المحور": "نريد تغيير منظومة التعليم، وأن نقوم بإلغاء نظام الثانوية العامة لأنها إرهاب ذني للطلاب وأولياء أمورهم".

وتابع: "نريد تغيير نظام التعليم الجامعي حتى يتواكب مع احتياجات السوق"، مستطردًا: "مينفعش يبقى عندنا 50 ألف جامعي بيشتغلوا على تكاتك وأوبر".