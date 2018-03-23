تسجيل الدخول

الوطن

موسى عن التعليم: "مينفعش يبقى عندي 50 ألف جامعي بيتشغلوا على تكاتك"

منذ 37 دقيقة
كتب: شريف سليمان
موسى عن التعليم: "مينفعش يبقى عندي 50 ألف جامعي بيتشغلوا على تكاتك"

المرشح الرئاسي موسى مصطفى موسى

قال موسى مصطفى موسى، المرشح الرئاسي، إن برنامجه الانتخابي يتضمن تطوير التعليم، موضحًا: "عايزين مدارس نموذجية ومش عاوزين نشوف 80 و90 تلميذ في الفصل".

وأضاف موسى، خلال حواره مع الإعلامية دينا يحيى، مقدمة برنامج "آخر الأسبوع"، المذاع عبر فضائية "المحور": "نريد تغيير منظومة التعليم، وأن نقوم بإلغاء نظام الثانوية العامة لأنها إرهاب ذني للطلاب وأولياء أمورهم".

وتابع: "نريد تغيير نظام التعليم الجامعي حتى يتواكب مع احتياجات السوق"، مستطردًا: "مينفعش يبقى عندنا 50 ألف جامعي بيشتغلوا على تكاتك وأوبر".

 

أخبار متعلقة

موسى مصطفى: "الإخوان كانوا عاوزين يسحبوا السجادة من تحت رجل مصر"

موسى مصطفى: "الإخوان كانوا عاوزين يسحبوا السجادة من تحت رجل مصر"
موسى مصطفى موسى عن نتيجة الانتخابات: "مش يمكن أنا أكسب"

موسى مصطفى موسى عن نتيجة الانتخابات: "مش يمكن أنا أكسب"
أكمل قرطام: ظهور موسى مصطفى أضعف الانتخابات

أكمل قرطام: ظهور موسى مصطفى أضعف الانتخابات
موسى مصطفى: لم أطالب بإلغاء جامعة الأزهر واقترحت تفرغها لتدريس الدين

موسى مصطفى: لم أطالب بإلغاء جامعة الأزهر واقترحت تفرغها لتدريس الدين
اليوم.. حملة مصطفى موسى تعقد اجتماعا لبحث خطة تحركها أيام التصويت

اليوم.. حملة مصطفى موسى تعقد اجتماعا لبحث خطة تحركها أيام التصويت
في آخر حوارته قبل الصمت الانتخابي.. خبيرة تحلل لغة جسد موسى مصطفى موسى

في آخر حوارته قبل الصمت الانتخابي.. خبيرة تحلل لغة جسد موسى مصطفى موسى
موسى مصطفى: أتمنى مشاركة أكثر من 30 مليون في الانتخابات الرئاسية

موسى مصطفى: أتمنى مشاركة أكثر من 30 مليون في الانتخابات الرئاسية

التعليقات

«الوطن» تطلق مبادرة «شوفها على حقيقتها»

أحدث الأخبار

فعاليات مستمرة لـ"المشاركة السياسية.. حق وواجب" لمجمع إعلام بورسعيد

فعاليات مستمرة لـ"المشاركة السياسية.. حق وواجب" لمجمع إعلام بورسعيد

قبل انطلاقها.. خبراء يوضحون فوائد التزام المصريين بـ"ساعة الأرض"

قبل انطلاقها.. خبراء يوضحون فوائد التزام المصريين بـ"ساعة الأرض"

ممثل الكنيسة بأسوان: وضعنا البذور وننتظر الحصاد في فترة رئاسة السيسي

ممثل الكنيسة بأسوان: وضعنا البذور وننتظر الحصاد في فترة رئاسة السيسي

المفتي: الإسلام منح المرأة حقها الكامل في المشاركة بالشأن العام

المفتي: الإسلام منح المرأة حقها الكامل في المشاركة بالشأن العام

الجبير: على إيران التخلي عن سياساتها العدوانية أو دفع الثمن

الجبير: على إيران التخلي عن سياساتها العدوانية أو دفع الثمن

اختيارات الوطن

"سافروا سويسرا واتصوروا مع صلاح".. رحلة مصريين بألمانيا لتشجيع المنتخب

"سافروا سويسرا واتصوروا مع صلاح".. رحلة مصريين بألمانيا لتشجيع المنتخب

قبل الصمت الانتخابي.. "السيسي" VS "موسى" عبر حملاتهما على "فيس بوك"

قبل الصمت الانتخابي.. "السيسي" VS "موسى" عبر حملاتهما على "فيس بوك"

تاريخ مواجهات مصر والبرتغال

تاريخ مواجهات مصر والبرتغال

ببساطة| من الفائز بعد أن دقت طبول الحرب الاقتصادية بين الصين وأمريكا

ببساطة| من الفائز بعد أن دقت طبول الحرب الاقتصادية بين الصين وأمريكا

النسانيس تحاصر استراحة محافظ السويس.. و«حامد»: اصطادوها

النسانيس تحاصر استراحة محافظ السويس.. و«حامد»: اصطادوها

الأكثر قراءة

عاجل