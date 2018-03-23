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الوطن

"محلب" يناشد "الوطنية للإعلام" بحث إعادة استخدام مبنى الإذاعة القديم

منذ 27 دقيقة
كتب: رضوى هاشم
"محلب" يناشد "الوطنية للإعلام" بحث إعادة استخدام مبنى الإذاعة القديم

اجتماع للهيئة الوطنية للاعلام - ارشيف

ناشد المهندس إبراهيم محلب، رئيس اللجنة القومية لتطوير وحماية القاهرة التراثية، ومساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، الهيئة الوطنية للإعلام، للتفكير بجدية في السماح بإعادة استخدام مبنى الإذاعة القديم، بمنطقة "البورصة" بوسط القاهرة.

ووفقًا لاجتماع اللجنة، الأربعاء، سيتم التنسيق لاجتماع بين محلب وحسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، لمناقشة إمكانية إعادة استخدام المبنى بشكل فعال، بما يتوافق مع أهميته التاريخية، وخطة اللجنة في تطوير القاهرة التراثية.

وتشكلت اللجنة القومية لتطوير وحماية القاهرة التراثية في أواخر 2016 بقرار من رئيس الجمهورية، وتضم في عضويتها كلا من محافظ القاهرة، ومستشار الرئيس للتخطيط العمراني، ورئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، ورئيس مجلس إدارة العاصمة الإدارية الجديدة، ورئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وخبير في إعادة هيكلة وإدارة الأصول.

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