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الوطن

مشروع قانون يحظر ارتداء النقاب في المؤسسات التعليمية النرويجية

منذ 41 دقيقة
كتب: وكالات
مشروع قانون يحظر ارتداء النقاب في المؤسسات التعليمية النرويجية

صورة أرشيفية

قدمت الحكومة النرويجية، اليوم الجمعة، مشروع قانون يحظر ارتداء ملابس تخفي الوجه كاملا، مثل النقاب والبرقع في الجامعات والمدارس ورياض الأطفال.

وأشارت وزيرة المالية النرويجية سيف ينسين، التي تقود "حزب التقدم" اليميني المعارض للمهاجرين، إلى أن بلادها ستصبح أول دولة في شمال أوروبا تفرض مثل هذا الحظر في قطاع التعليم، في حال وافق البرلمان على مشروع القانون.

واعتبرت الوزيرة مشروع القانون إشارة قوية، مفاداها أن النرويج "مجتمع مفتوح يرى أفراده وجوه بعضهم البعض"، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

بدوره، رأى وزير المعارف والتكامل يان توري سانر المحسوب على التيار المحافظ، أن الحظر "سيضمن تواصلا مفتوحا مع الأطفال والطلبة والمهاجرين الجدد" في المؤسسات التعليمية.

وفي حال المصادقة على القانون، ستواجه المعلمات والطلبة الطرد من الجامعات والمدارس في حال ارتدائهن ملابس تغطي الوجه بشكل كامل، وفي الوقت ذاته لا يشمل القانون الملابس التي تغطي الرأس فقط، مثل الحجاب.

 

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