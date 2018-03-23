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الوطن

أسامة كمال: زيارة السيسي لسيناء لرفع روح رجاله المعنوية

منذ 21 دقيقة
كتب: ضحى محمد
أسامة كمال: زيارة السيسي لسيناء لرفع روح رجاله المعنوية

اسامة كمال

علق الإعلامي أسامة كمال، على زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، لقاعدة جوية في سيناء، يرافقه الفريق أول صدقي صبحي القائد العام ووزير الدفاع والإنتاج الحربي واللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وكبار قادة القوات المسلحة، قائلا: "للتأكيد أنه مع رجال القوات المسلحة والشرطة في المعركة وشعار مصر جاهزين، جاهزين كلنا، نواجه أى حد، مضيفا أنها لقطة محترمة للقائد الأعلى والقائد العام ورئيس الأركان ووزير الداخلية ولولادنا الكبار بعطائهم".

وأضاف كمال عبر برنامجه "مساء DMC"، اليوم الجمعة، أن "الرئيس ذهب لرجالة الجيش والشرطة الذين ليس لديهم صوت انتخابي، بدل من الذهاب لمكان فيه ناخبين كتير وأماكن تجمعات كبيرة، ذهب لهم ليس من أجل الصوت الانتخابي، ولكن لرفع روح ولاده ورجالته المعنوية حتى يثابروا ويجاهدوا ويتأكدوا من عدالة قضيتهم"؟

وتابع كمال، أن "الرئيس جلس على الأرض مع ولاده المقاتلين بزى القتال، والرسالة إنه هو شخصيا معاهم في المعركة وشعار مصر جاهزين، جاهزين كلنا، نواجه أى حد، لقطة محترمة للقائد الأعلى والقائد العام ورئيس الأركان ووزير الداخلية ولولادنا الكبار بعطائهم".

 

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