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الوطن

رئيس "الحامول": الدفاع المدني رفع أنقاض المبنى المنهار بالمجاز الشرقي

منذ 28 دقيقة
كتب: سمر عبد الرحمن
رئيس "الحامول": الدفاع المدني رفع أنقاض المبنى المنهار بالمجاز الشرقي

المهندسة عايدة ماضى، رئيس مركز ومدينة الحامول

قالت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة الحامول التابع لمحافظة كفر الشيخ، إن قوات الدفاع المدني تمكنت من رفع أنقاض الخزان الخرساني المنهار بمبنى مؤسسة اللحوم الواقع على أطراف قرية المجاز الشرقي، والذي أنهار على 3 أشخاص ما أدى لمصرع اثنين وإصابة الثالث.

وأضافت ماضي لـ"الوطن"، أن كافة الأجهزة المعنية تواجدت بمكان الحادث منذ اللحظات الأولى لوقوعه، وتم الدفع بلودر لاستخراج جثماني الشابين والمصاب، كما تواجدت سيارات الإسعاف لنقل المصاب والجثتين لمستشفى الحامول المركزي، إلا أن الأهالي اعترضوا على نقل الجثمانين إلى المشرحة.

أوضحت رئيس مركز ومدينة الحامول، أنه تم الانتهاء من رفع الأنقاض بمساعدة الأهالي، كما تواجد رجال الشرطة.

حرر محضر بالواقعة، وجار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

كان اللواء أحمد صالح، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارا من العميد محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائي بكفر الشيخ، يفيد بانهيار مبنى قديم عبارة عن خزان "صهريج"، ملكا لأحد الاشخاص بالقرية، وتبين مصرع شخصين وإصابة ثالث، وانتشال عددا من الأشخاص من تحت الإنقاض، ودفعت قوات الشرطة بلودر لإنقاذ شخص كان تحت الأنقاض وتم استخراجه مصابا.

ولقي محمد السيد، وأدهم أبو العنين، مصرعهما إثر انهيار الخزان الخرساني.

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