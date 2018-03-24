التحالف الدولي ينتقد الهجوم التركي على عفرين.. وأردوغان: سنصل إلى إدلب

انتقد ممثل التحالف الدولي بقيادة واشنطن، ريان ديلون، الهجوم الذي شنته تركيا على مدينة عفرين بسوريا، وقال إنه شغل "قوات سوريا الديمقراطية" ( قسد) عن محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي.

ذكر ديلون، أن قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، المشكلة من وحدات عربية وكردية، والجزء الأكبر من قيادتها هم من الأكراد، أعلنت نقل 1700 مقاتل إلى منطقة عفرين، وبالتالي تمّ الحدّ من قدرة الولايات المتحدة على القيام بعمليات ضد تنظيم "داعش" في سوريا.

وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن العملية التي تخوضها القوات التركية في شمال سوريا، لن تقتصر على مدينة عفرين بل ستتواصل في منبج وإدلب.

وفي كلمة ألقاها في إسطنبول، قال أردوغان: "لن نتراجع في سوريا و(العملية) لن تنتهي في عفرين، أمامنا منبج وإدلب".

وفي يناير الماضي، أعلنت أركان الجيش التركي بدء العملية المذكورة ضد المقاتلين الأكراد في منطقة عفرين شمال غرب سوريا، حيث تعمل القوات التركية جنبا إلى جنب مع فصائل "الجيش السوري الحر" المعارض للحكومة السورية.

وأكد القادة الأتراك مرارا عزم أنقرة مواصلة عملية "غصن الزيتون" حتى "تحرير" جميع المناطق السورية من سيطرة المقاتلين الأكراد.

كما توعد القيادي الكردي آلدار خليل، الرئيس المشترك للهيئة التنفيذية لحركة المجتمع الديمقراطي، الجيش التركي و"مرتزقته" بتلقينهم درسا قاسيا، مشددا على أن "الانتصار في عفرين سيكون حليفنا خلال المرحلة المقبلة"، وذلك حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز".

وقال خليل، خلال الكلمة التي ألقاها في مدينة القامشلي، إن المقاومة في عفرين السورية دخلت مرحلة جديدة، مضيفا: "رغم الصعوبات والأوضاع المأساوية التي يعيشها أهالي عفرين الذين نزحوا إلى شيراوا والشهباء، قرروا أن لا يبتعدوا عن مدينتهم، لذلك نحييهم على مقاومتهم وصمودهم".