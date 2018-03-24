محمد عدوية: والدي لم يكن ديكتاتورا معنا بالمنزل

قال الفنان محمد عدوية، إن والده المطرب الشعبي أحمد عدوية لم يكن ديكتاتورا في معاملته بالمنزل وفي تربيته له ولأشقائه.

وأضاف عدوية، خلال حواره مع الفنانة غادة عادل ببرنامج "تعشبشاي" المذاع عبر فضائية "دي إم سي" أن والده كان يسدي النصيحة فقط ويترك لهم حرية التصرف، مشيرا إلى أنه كان يندم على قرارات كانت عكس ما نصح به والده ولكن في الغالب كان يستمع إلى نصائحه.

وأشار، إلى أنه كان ينصحه بالنوم مبكرا حتى لا يؤثر السهر على صوته متابعا "أما مكنتش أسمع كلامه وأسهر كنت ألاقي تاني يوم فعلا صوتي مش كويس".