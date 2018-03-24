تسجيل الدخول

الوطن

محمد عدوية: والدي لم يكن ديكتاتورا معنا بالمنزل

منذ 29 دقيقة
كتب: خالد الأسمر
محمد عدوية: والدي لم يكن ديكتاتورا معنا بالمنزل

محمد عدوية

قال الفنان محمد عدوية، إن والده المطرب الشعبي أحمد عدوية لم يكن ديكتاتورا في معاملته بالمنزل وفي تربيته له ولأشقائه.

وأضاف عدوية، خلال حواره مع الفنانة غادة عادل ببرنامج "تعشبشاي" المذاع عبر فضائية "دي إم سي" أن والده كان يسدي النصيحة فقط ويترك لهم حرية التصرف، مشيرا إلى أنه كان يندم على قرارات كانت عكس ما نصح به والده ولكن في الغالب كان يستمع إلى نصائحه.

وأشار، إلى أنه كان ينصحه بالنوم مبكرا حتى لا يؤثر السهر على صوته متابعا "أما مكنتش أسمع كلامه وأسهر كنت ألاقي تاني يوم فعلا صوتي مش كويس".

أخبار متعلقة

بالصور| الفنان أحمد فريد يلتقي لمجرد في باريس: "والله زمان يا سعدوش"

بالصور| الفنان أحمد فريد يلتقي لمجرد في باريس: "والله زمان يا سعدوش"
سماح أنور: رفضت بطولة فيلم "الهلفوت" مع الفنان عادل إمام

سماح أنور: رفضت بطولة فيلم "الهلفوت" مع الفنان عادل إمام
الفنان أحمد زكريا يكشف لـ"الوطن" كواليس مشاركته في "بالحجم العائلي"

الفنان أحمد زكريا يكشف لـ"الوطن" كواليس مشاركته في "بالحجم العائلي"
بالصور| كواليس حلقة الفنان محمد عدوية مع غادة عادل في "تعشب شاي" 

بالصور| كواليس حلقة الفنان محمد عدوية مع غادة عادل في "تعشب شاي" 

التعليقات

«الوطن» تطلق مبادرة «شوفها على حقيقتها»

أحدث الأخبار

محمد عدوية: تعلمت من والدي "من تواضع لله رفعه"

محمد عدوية: تعلمت من والدي "من تواضع لله رفعه"

أحمد حسن عن ودية البرتغال: "كم هي قاسية كرة القدم"

أحمد حسن عن ودية البرتغال: "كم هي قاسية كرة القدم"

محمد عدوية: "ابني 7 سنوات وموهوب في العزف"

محمد عدوية: "ابني 7 سنوات وموهوب في العزف"

بالصور| غالية بن علي تشارك 4 فرقة موسيقية الغناء داخل حديقة الحرية

بالصور| غالية بن علي تشارك 4 فرقة موسيقية الغناء داخل حديقة الحرية

محمد عدوية: والدي لم يكن ديكتاتورا معنا بالمنزل

محمد عدوية: والدي لم يكن ديكتاتورا معنا بالمنزل

اختيارات الوطن

بعد هدفه في البرتغال.. «صلاح» يعادل عدد أهداف «متعب» مع الفراعنة

بعد هدفه في البرتغال.. «صلاح» يعادل عدد أهداف «متعب» مع الفراعنة

على طريقة "كده رضا".. مصري يقبل برتغالية بالمدرجات: "بنسخن قبل روسيا"

على طريقة "كده رضا".. مصري يقبل برتغالية بالمدرجات: "بنسخن قبل روسيا"

«الأرصاد»: طقس ربيعى أيام الانتخابات يسمح للمواطنين بالنزول للإدلاء بأصواتهم

«الأرصاد»: طقس ربيعى أيام الانتخابات يسمح للمواطنين بالنزول للإدلاء بأصواتهم

قبل الصمت الانتخابي.. "السيسي" VS "موسى" عبر حملاتهما على "فيس بوك"

قبل الصمت الانتخابي.. "السيسي" VS "موسى" عبر حملاتهما على "فيس بوك"

ببساطة| من الفائز بعد أن دقت طبول الحرب الاقتصادية بين الصين وأمريكا

ببساطة| من الفائز بعد أن دقت طبول الحرب الاقتصادية بين الصين وأمريكا

الأكثر قراءة

عاجل