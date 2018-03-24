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الوطن

أحمد حسن عن ودية البرتغال: "كم هي قاسية كرة القدم"

منذ 6 دقيقة
كتب: شريف سليمان
أحمد حسن عن ودية البرتغال: "كم هي قاسية كرة القدم"

أحمد حسن

علق أحمد حسن، عميد لاعبي العالم، وقائد المنتخب الوطني الأسبق، على خسارة المنتخب من نظيره البرتغالي بهدفين لهدف في اللحظات الأخيرة، ضمن استعدادات المنتخبين لبطولة كأس العالم 2018، المقرر إقامتها في روسيا.

وكتب حسن، عبر حسابه الشخصي على "تويتر": "شكرًا للاعبي المنتخب والجهاز الفني، هاردلك أداء جيد أمام فريق كبير، وكان بالإمكان الخروج بمكسب في المباراة، لأن مكسب المنتخبات الكبيرة قليل تكرارها، كنت أتمنى التغييرات تكون في أضيق الحدود للحفاظ على نتيجة المباراة".

وأضاف: "كم هي أحيانًا قاسية كرة القدم، 5 دقائق حولت عناوين الصحف العالمية من صلاح إلى رونالدو ولكن يبقى صلاح المستقبل إن شاء الله".

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