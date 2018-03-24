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الوطن

عضو "برلمانية الوفد" يدعو المواطنين للمشاركة في العملية الانتخابية

اليوم AM 01:49
كتب: سمر نبيه
عضو "برلمانية الوفد" يدعو المواطنين للمشاركة في العملية الانتخابية

عضو "برلمانية الوفد" يدعو المواطنين للمشاركة في العملية الانتخابية

أجرى الدكتور محمد فؤاد، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، عضو مجلس النواب عن العمرانية، عدد من الجولات للتجمعات الكبيرة في الدائرة، لدعوة المواطنين للمشاركة في الحياة السياسية، وحثهم للنزول والإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية.

ودعا فؤاد المواطنين، للحفاظ على وجودهم عبر المشاركة في الانتخابات،  وترسيخا للديمقراطية، التي طالما نادوا بها، مشيرا إلى أن الديمقراطية ممارسة، وتعود، ويجب ألا يفرطوا في حق بذلوا من أجله الكثير.  

وقال "فؤاد"، في بيان صادر عنه، إن الجولة تضمنت زيارة كل أرجاء العمرانية، واستغرقت أكثر من 10 ساعات متواصلة، مشيرا إلى أنه متفائل بما لمسه من إيجابية في استقبال حواره مع جموع المواطنين.

وتابع، أن ما يقوم به من دعوة المواطنين للمشاركة في العملية الانتخابية، يأتي في إطار الحملة التي يقودها حزب الوفد، لحث المواطنين على التصويت، والتي شملت عدد من المؤتمرات والفعاليات، إضافة إلى اللافتات التي تحمل هذا المعني، تحت عنوان "انزل.. شارك".

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