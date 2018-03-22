أبو شقة: هوية الوفد تواجه خطر التغيير.. وأدعو الوفديين إلى حماية حزبهم

قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، السكرتير العام لحزب الوفد، والمرشح على منصب رئيس الحزب، إن انتخابات رئاسة الحزب كشفت عن ضرورة تمسك الوفديين بهويتهم وثوابتهم أكثر من أي وقت مضى، مشيرا إلى أن برنامجه الأساسي هو مواجهة محاولات تغيير الهوية.

وطالب أبو شقة الوفديين بحماية حزبهم من خطر محدق، يهدد الحزب بالفناء بسبب محاولات البعض فرض فكره على الحزب بما يهدده بالزوال.

وقال أبوشقة، في بيان صادر عن لقائه أعضاء الهيئة الوفدية بمحافظة الشرقية، مساء أمس، إن تاريخ الوفد هو جزء من تكوينه الأساسي، ولن يبقى الوفد بدون معرفة ثوابته التاريخية التي تُعد نبراساً لنا فنحن في حزب سياسي، له تاريخ ضارب في جذور الأرض المصرية وفي تراث المواطنين المصريين والعائلات المنتشرة فى ربوع مصر،حتى أن هناك أحفاد توارثوا حب الوفد عن أجدادهم، وهذا ما يصنع الفارق بين هذا الحزب العريق وغيره من الأحزاب.

وأشار أبو شقة إلى أن الوفد ليس مجرد حزب ولكنه كيان يؤرخ لسيرة ومسار الوطنية المصرية، وهذا التاريخ لا يمكن تجاهله لأننا حزب له تاريخ ومبادىء وهوية، ولسنا شركة تجارية تقوم بتغيير شعاراتها طبقاً للظروف.

وقال أبوشقة: برنامجى هو الحفاظ على "هوية حزب الوفد" والثبات على المبدأ والتقاليد الوفدية التى تتعرض اليوم للخطر، لأننا نواجه محاولات لطمس الهوية الوفدية داخل الحزب الوحيد الذي ما زال محتفظاً بمبادئه وفكره، الذي عهده المصريون منذ ثورة 1919 وحتى اليوم.

وأضاف: أن القرار الوفدي لن يكون فردياً ولكنه سيكون مؤسسياً، ولذلك أقول لكم، إن احسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني، وسوف أقدم سنويا كشف حساب واضح للهيئة الوفدية في اجتماع دوري ببيت الأمة، فقد تعودت طيلة حياتي على المصارحة والمكاشفة والعمل في النور، وما أظهره هو ما أبطنه وليس في حياتي شيء أخفيه.

حضر اللقاء حسين منصور ومحمد عبد العليم داود نائبا رئيس الوفد، وهاني أباظة وحاتم الأعصر وطارق تهامي سكرتيري عموم الوفد، ومحمد الفقي ومحمد فؤاد عبد المجيد عضوا الهيئة العليا.