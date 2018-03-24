"مصر البرتغال" يتصدر "تويتر"..ومغردون: رونالدو لم المنهج ليلة الامتحان

تصدر هاشتاج "مصر البرتغال"، موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، بعد انتهاء المباراة التي جمعت بين منتخبي البلدين، استعدادًا لنهائيات كأس العالم 2018، والتي انتهت بفوز المنتخب البرتغالي بهدفين لهدف في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة.

وكتب الناقد الرياضي حسن المستكاوي: "ردود مختصرة . التغييرات بلامعني وبلاهدف وبلاتوقيت . خروج صلاح خطأ. الدفاع والشناوى عدم تركيز في آخر المباراة . عبد الله في الأهلي غيره في المنتخب . الأسلوب ده خطر في المونديال التيشرتات من غير أسماء ليه؟!".

وكتب حسام النجار: "لا احنا خلصنا الـ90 دقيقة كسبانين وأي حاجة بعد كده برة عننا معلش".

وقال أحمد طارق: "أنتوا إزاي تجيبوا جول كدا ف الآخر وتقتلوا فرحتنا".

وغرد أحمد صالح: "كريستيانو لم المنهج ليلة الامتحان وجاب تقدير كمان".

وغرد محمود سعد: "المزعل الواحد إنه اتهزم من فرقة زي البرتغال".

وكتب محمد حمزة: "حضرتك أنا روحت الحمام 3 ثواني بس رجعت لقيت مصر شايله اتنين"!!

وكتب أحمد قيشو: "يا بيه الماتش في قوانين فيفا 90 دقيقة .. مش معترف أنا بالهدفين +90 دول أنا حر".

وكتب صدام جمال: "طب ميسي سيد اللاعبين بقى".

وكتب ناجي الهواري: "معظم الاهداف اللى بتيجى فى مرمى منتخب مصر تأتى من كرات عرضية وعلى مايبدو أنه مفيش حل لهذا الامر مع كوبر" !

وكتب محمد سعد: "هو تقريبا اللي بيلبس أحمر بالنسبة له آخر 5 دقائق دول ماتش تاني خصوصاً لو اللي قدامه لابس أبيض".

وغرد مدحت حجازي: "ثنائية عبدالله السعيد ومحمد صلاح أفضل ثنائية في تاريخ منتخب مصر أو على الأقل من يوم متفرجت على المنتخب في 2000 والكلام هنا يخص الاستمرارية".