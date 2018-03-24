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الوطن

برلماني: سندعو رابطة التاكسي الأبيض لمناقشة قانون تنظيم النقل البري

منذ 12 دقيقة
كتب: شريف سليمان
برلماني: سندعو رابطة التاكسي الأبيض لمناقشة قانون تنظيم النقل البري

التاكسي الأبيض - أرشيفية

قال النائب هشام عبد الواحد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات مكون من 20 مادة.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء dmc"، أن هناك اتجاه عام داخل مجلس النواب، بتقنين شركات السيارات تحت مظلة الدولة، وتحصيل الضرائب والرسوم، على غرار التاكسي الأبيض، لكى تكون المنافسة عادلة

وتابع عبدالواحد أن مجلس النواب سيدعو رابطة التاكسي الأبيض لجلسة استماع لمناقشة قانون تنظيم خدمات النقل البري.

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