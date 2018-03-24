موجز الـ3 صباحا| ضبط مدير مخبز ببني سويف.. والتحالف الدولي ينتقد تركيا

تقدم "الوطن" موجز أخبار الـ9 صباحا، وتستعرض فيه أبرز ما نشر من أخبار خلال الـ3 ساعات الماضية، حيث ضبطت حملة من مباحث التموين ببني سويف، بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية، مساء الجمعة، المدير المسؤول عن مخبز بلدي بشرق النيل في بني سويف، لاتهامه بالتصرف في 21 طن دقيق بلدي مدعم للسوق السوداء.

كما انتقد ممثل التحالف الدولي بقيادة واشنطن، ريان ديلون، الهجوم الذي شنته تركيا على مدينة عفرين بسوريا، وقال إنه شغل "قوات سوريا الديمقراطية" ( قسد) عن محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي.

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