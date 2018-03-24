مصطفى يونس: "جماعة الإخوان خوارج.. واحنا بنطبل لبلدنا"

قال الإعلامي مصطفى يونس، إن الإخوان عبارة عن جماعة من الخوارج، موضحًا أن كرههم لمصر وجيشها لن يؤثر على البلاد.

وتابع "يونس" خلال برنامجه "ستاد العاصمة" المذاع على فضائية "العاصمة"، أن الإخوان بعيدين كل البعد عن الدين. واستطرد حديثه، قائلًا: "الجيش المصري المؤسسة العسكرية هي اللى مجننة الإخوان وإحنا لما بنطبل، بنطبل لبلادنا".

وشدد الإعلامي، على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعد وجهز الجيش المصري جيدًا للتصدي لهؤلاء الخوارج، وحماية الوطن من الأعداء في الداخل والخارج.

وأوضح: "أنا اتشتمت كتير من الإخوان ومش فارق معايا.. بس يوجد فرق بين انك تؤيد واحد حط أيده على رقبته علشان الوطن.. وجماعة إرهابية هدفها تدمير الوطن".