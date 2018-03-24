تسجيل الدخول

الوطن

"الكونجرس" يستدعي مؤسس "فيس بوك" لمساع شهادته حول اختراق موقع التواصل

منذ 24 دقيقة
كتب: وكالات
"الكونجرس" يستدعي مؤسس "فيس بوك" لمساع شهادته حول اختراق موقع التواصل

مؤسس "فيس بوك"

طلب مشرعون أميركيون رسميًا من الرئيس التنفيذي لشركة "فيس بوك" مارك زوكربرغ، توضيح كيفية وصول بيانات 50 مليون مستخدم إلى يد شركة كيمبرج أناليتيكا للاستشارات السياسية وذلك في جلسة بالكونغرس، وفق ما ذكرت "سكاي نيوز".

وبحسب "سكاي نيوز" فإن أكبر شبكة للتواصل الاجتماعي في العالم تتعرض لضغوط متزايدة من حكومات ومستثمرين ومعلنين بعد مزاعم من مصدر مطلع سرب معلومات عن أن كيمبرج أناليتيكا البريطانية حصلت بشكل غير سليم على معلومات بشأن المستخدمين لتكوين لمحات عن توجهات الناخبين الأميركيين بما ساعد فيما بعد على انتخاب الرئيس دونالد ترامب في 2016.

وكتب "غريغ والدن"، وهو جمهوري يرأس لجنة الطاقة والتجارة في مجلس النواب، وفرانك بالون كبير الديمقراطيين فيها وزعماء آخرين في اللجنة، قائلين "الجلسة ستنظر في أمر جمع وبيع بيانات شخصية لأكثر من 50 مليون مستخدم لفيسبوك، ربما بدون إبلاغهم أو موافقتهم وبما يخالف سياسة فيسبوك".

وبشكل منفصل طلب زعماء لجنة التجارة في مجلس الشيوخ الأميركي شهادة زوكربرغ أيضا، وقال جون ثون رئيس اللجنة وبيل نيلسون كبير الديمقراطيين فيها إن اللجنة ستعمل مع فيسبوك "للتوصل إلى موعد مناسب للسيد زوكربرغ للإدلاء بشهادته في الأسابيع المقبلة".

أخبار متعلقة

مؤسس "فيس بوك" يطلق التجربة الثانية لتوصيل الإنترنت للمناطق النائية

مؤسس "فيس بوك" يطلق التجربة الثانية لتوصيل الإنترنت للمناطق النائية
مؤسس "فيس بوك" في "إجازة أبوة" استعدادا لاستقبال مولودته الثانية

مؤسس "فيس بوك" في "إجازة أبوة" استعدادا لاستقبال مولودته الثانية
مؤسس "فيس بوك" يتعهد بإنفاق 45 مليون دولار لإصلاح السجون

مؤسس "فيس بوك" يتعهد بإنفاق 45 مليون دولار لإصلاح السجون
مؤسس "فيس بوك" يكشف عن مخططاته للعام الجديد: "نحن في مفترق طرق"

مؤسس "فيس بوك" يكشف عن مخططاته للعام الجديد: "نحن في مفترق طرق"
مؤسس "فيس بوك": سنبدأ دراسة متعمقة عن العملات الإلكترونية

مؤسس "فيس بوك": سنبدأ دراسة متعمقة عن العملات الإلكترونية

التعليقات

«الوطن» تطلق مبادرة «شوفها على حقيقتها»

أحدث الأخبار

"الخارجية" عن قضية "الحاجة سعدية": "التحقيقات لازم تتم"

"الخارجية" عن قضية "الحاجة سعدية": "التحقيقات لازم تتم"

القرموطي يأكل وجبة مدرسية على الهواء: صلاحيتها 3 أيام فقط

القرموطي يأكل وجبة مدرسية على الهواء: صلاحيتها 3 أيام فقط

"محفوظ" عن حبس الرجل حال زواجه دون علم زوجته: "ليس من حقها"

"محفوظ" عن حبس الرجل حال زواجه دون علم زوجته: "ليس من حقها"

"الكونجرس" يستدعي مؤسس "فيس بوك" لمساع شهادته حول اختراق موقع التواصل

"الكونجرس" يستدعي مؤسس "فيس بوك" لمساع شهادته حول اختراق موقع التواصل

"دعاة الوطن" عن الحرب على الإرهاب: "محدش يقدر يكسرنا"

"دعاة الوطن" عن الحرب على الإرهاب: "محدش يقدر يكسرنا"

اختيارات الوطن

قراءة في مجموعة مصر| أوروجواي ليست مرعبة.. روسيا قوتها في «أكينيفيف».. ومنتخبنا مش عارف يباصي لـ«صلاح»

قراءة في مجموعة مصر| أوروجواي ليست مرعبة.. روسيا قوتها في «أكينيفيف».. ومنتخبنا مش عارف يباصي لـ«صلاح»

بعد هدفه في البرتغال.. «صلاح» يعادل عدد أهداف «متعب» مع الفراعنة

بعد هدفه في البرتغال.. «صلاح» يعادل عدد أهداف «متعب» مع الفراعنة

على طريقة "كده رضا".. مصري يقبل برتغالية بالمدرجات: "بنسخن قبل روسيا"

على طريقة "كده رضا".. مصري يقبل برتغالية بالمدرجات: "بنسخن قبل روسيا"

«الأرصاد»: طقس ربيعى أيام الانتخابات يسمح للمواطنين بالنزول للإدلاء بأصواتهم

«الأرصاد»: طقس ربيعى أيام الانتخابات يسمح للمواطنين بالنزول للإدلاء بأصواتهم

قبل الصمت الانتخابي.. "السيسي" VS "موسى" عبر حملاتهما على "فيس بوك"

قبل الصمت الانتخابي.. "السيسي" VS "موسى" عبر حملاتهما على "فيس بوك"

الأكثر قراءة

عاجل