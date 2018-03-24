"الكونجرس" يستدعي مؤسس "فيس بوك" لمساع شهادته حول اختراق موقع التواصل

طلب مشرعون أميركيون رسميًا من الرئيس التنفيذي لشركة "فيس بوك" مارك زوكربرغ، توضيح كيفية وصول بيانات 50 مليون مستخدم إلى يد شركة كيمبرج أناليتيكا للاستشارات السياسية وذلك في جلسة بالكونغرس، وفق ما ذكرت "سكاي نيوز".

وبحسب "سكاي نيوز" فإن أكبر شبكة للتواصل الاجتماعي في العالم تتعرض لضغوط متزايدة من حكومات ومستثمرين ومعلنين بعد مزاعم من مصدر مطلع سرب معلومات عن أن كيمبرج أناليتيكا البريطانية حصلت بشكل غير سليم على معلومات بشأن المستخدمين لتكوين لمحات عن توجهات الناخبين الأميركيين بما ساعد فيما بعد على انتخاب الرئيس دونالد ترامب في 2016.

وكتب "غريغ والدن"، وهو جمهوري يرأس لجنة الطاقة والتجارة في مجلس النواب، وفرانك بالون كبير الديمقراطيين فيها وزعماء آخرين في اللجنة، قائلين "الجلسة ستنظر في أمر جمع وبيع بيانات شخصية لأكثر من 50 مليون مستخدم لفيسبوك، ربما بدون إبلاغهم أو موافقتهم وبما يخالف سياسة فيسبوك".

وبشكل منفصل طلب زعماء لجنة التجارة في مجلس الشيوخ الأميركي شهادة زوكربرغ أيضا، وقال جون ثون رئيس اللجنة وبيل نيلسون كبير الديمقراطيين فيها إن اللجنة ستعمل مع فيسبوك "للتوصل إلى موعد مناسب للسيد زوكربرغ للإدلاء بشهادته في الأسابيع المقبلة".