محافظ السويس يصدر قرارا بإغلاق مخزن مخالف للمواد البترولية

أصدر اللواء أحمد محمد حامد محافظ السويس، تعليمات لرئيس حي الأربعين بتحرير محضر بالمخالفة مخزن خاص للمواد البترولية وسط الكتلة السكنية داخل أحد المنازل بمنطقة شاري الغوري بحي الأربعين.

وطالب المحافظ بإغلاق المخزن نهائيًا، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد القائمين عليه لمنع تكرار ذلك مستقبلاً لما تمثله تلك المخازن من خطورة بالغة للغاية على المواطنين.

وكانت شكاوى عديدة وصلت للمحافظة ومباحث التموين، من أهالي شارع الغوري بحي الأربعين بمحافظة السويس، أكدوا من خلالها أنهم يعيشون في حالة من الرعب يوميا بسبب وجود مخزن غير قانوني للمواد البترولية المختلفة، وتقوم بتفريغ كميات كبيرة من المواد البترولية سيارات نقل خاصة في تجاهل كامل لجميع قرارات محافظ السويس بمنع وجود المخازن الخاصة بالمواد البترولية، الأمر الذي يهدد حياة أهالي المنطقة بالكامل في حالة انفجار هذا المخزن.