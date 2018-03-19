محافظ السويس يفتتح معرض جهاز تنمية المشروعات

افتتح اللواء أحمد محمد حامد محافظ السويس، يرافقه الدكتورة نفين جامع والوفد المرافق معرض جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بنادي شركة النصر للبترول.

وضم المعرض منتجات الرخام والجرانيت لإحدى الورش ومنتجات الجبس التابع لأحد المصانع بعتاقة والمشغولات اليدوية والمفروشات والملابس والمنتجات الغذائية.

ووعد حامد أصحاب المشروعات بتخصيص مكان لعمل معرض دائم مع تقديم كل الدعم لهم خاصةً في المناسبات والأعياد.

وأكدت دكتورة نفين جامع على الاستعداد لتوفير الدعم المادي والدورات التدريبية لشباب السويس وتيسير إجراءات تصدير منتجاتهم للخارج.

كما شهد المحافظ والدكتورة نفين جامع مؤتمر "فرصتك بين إيديك"، والذي بدأ بكلمة الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتي أعربت عن سعادتها بزيارة محافظة السويس والتعرف عن قرب على فرص الاستثمار المتاحة في السويس.

كما أضافت أن الصندوق على استعداد لتمويل كل المشروعات الجادة وتقديم كل الخدمات المالية والتدريبية وتيسير إجراءات الحصول على القروض، وكذلك تقديم خدمات تسويقية والاشتراك في المعارض الدولية.

ورحب حامد في كلمته بنفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، ونوه على أن القيادة السياسية تولي كل الاهتمام بالشباب والمشروعات التنموية والإنتاجية.

وأشار إلى أن محافظة السويس لديها عدة مشروعات لتوفير فرص عمل للشباب منها مشروع شباب السويس ومشروع الصوب الزراعية والاستزراع السمكي والقرية الصناعية ومشروع الحضانات الزراعية.

كما تم تسليم عدد من الشباب شيكات لمشروعات جديدة وشهادات تقدير لاجتياز دورة تدريبية في كيفية إنشاء المشروعات، كما كرم حامد عدد من التنفيذيين القائمين على المشروعات.