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الوطن

وكيل "صحة السويس" يتفقد مستشفى الصدر والعام في جولة مفاجئة

اليوم AM 09:08
كتب: محمد مقلد
وكيل "صحة السويس" يتفقد مستشفى الصدر والعام في جولة مفاجئة

لبيب خلال الجولة

تفقد الدكتور لبيب محمد كمال وكيل وزارة الصحة بالسويس، في جولة مفاجئة، مساء أمس الجمعة مستشفى الصدر "قسم الطوارئ"، وتأكد من تواجد الطبيب وفريق التمريض بالكامل والتأكد من حسن سير العمل.

كما تفقد المستشفى العام، بداية من بنك الدم للتأكد من انتظام العمل والالتزام بالنوبتجيات وتوافر وحدات الدم ومشتقاته من جميع الفصائل لسد احتياجات المرضى.

كما زار قسم الغسيل الكلوي، بالمستشفى العام للاطمئنان على راحة المرضى ثم زيارة قسم العناية المركزة والتأكد من وجود الأطباء والتأكد من حسن سير العمل والاطمئنان على حاله المرضى.

تأتي هذه الجولات في إطار اهتمام لبيب، بحقوق المريض في وجود والتزام الأطباء والتمريض لمتابعة المرضى، ولتقديم خدمه طبية سريعة وجيدة وأهمية توافر جميع التجهيزات والمستلزمات في حدود الإمكانيات المتاحة، والتي توفرها الدولة لخدمة المواطنين.

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