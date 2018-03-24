"الأرصاد": موجات حارة جديدة بداية من يوم الإثنين المقبل

قال الدكتور أحمد عبدالعال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن التقلبات الجوية السريعة التي يشهدها الجو هي من سمات فصل الربيع، فنشهد موجات حرارية شديدة الحرارة ثم تنكسر.

وأضاف عبدالعال، خلال مداخلة هاتفية له لبرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز" أن درجات الحرارة اليوم تصل لـ15 درجة مئوية في بعض الأماكن، لافتا إلى أن التحسن في درجات الحرارة سيستمر اليوم وغدا، وبداية من يوم الإثنين سيحدث ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة مرة أخرى.

وأوضح عبدالعال، أنه بعد يوم الإثنين المقبل سنشهد موجات حارة جديدة، ونصح عبدالعال ارتداء الملابس الثقيلة في الصباح الباكر وساعات الليل المتأخرة.