تسجيل الدخول

الوطن

عاجل| تجدد الحرائق بـ3 منازل في "قرية الجن" بكفر الشيخ

منذ 59 دقيقة
كتب: سمر عبد الرحمن
عاجل| تجدد الحرائق بـ3 منازل في "قرية الجن" بكفر الشيخ

اثار حريق احد المنازل فى قرية 17بالحامول

تجددت منذ قليل الحرائق بـ3 منازل بقرية 17 المعروفة إعلاميا بـ"قرية الجن"، التابعة لمركز الحامول في كفر الشيخ، عقب توقفها لما يقرب من 15 يومًا.

وقال السيد الصيفي، أحد أبناء القرية، أنهم فوجئوا مرة أخرى بتجدد الحرائق فى غرف النوم، والمراتب والأسرة، دون توقفها.

وأضاف الصيفي، أن سيارتين للحماية المدنية هرعتا إلى القرية، للسيطرة على الحرائق، وتبين أنها تشتعل ثم تنطفئ مرة أخرى دون تدخل من أحد، ما تسبب فى هلع الأهالي بعدما عادوا لمنازلهم بعد أن هجروها لأيام.

وانتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى القرية، ودفعت قوات الشرطة بعدد من السيارات للتمركز بالقرية لمنع وجود الدجالين منعاً لإثارة الفتنة بين أبناء القرية ولتهدئة الأجواء.

وكانت النيران المجهولة اشتعلت في 18 منزلاً بالقرية بداية الشهر الجاري، وظلت تشتعل لـ6 أيام متواصلة ما دفع الأهالي لهجر منازلهم، وهدأت النيران عندما بدأ علاء حسانين، البرلماني السابق بجلسات علاج، ولم ينته حسانين من جلسات العلاج بعدما مشادات كلامية بينه وبين إبراهيم القصاص، عضو مجلس النواب عن الدائرة، على أحدى الفضائيات، وقال إن الحرائق لم تتوقف إلا بعد انتهاء جلسات العلاج.

أخبار متعلقة

رئيس "الحامول": الدفاع المدني رفع أنقاض المبنى المنهار بالمجاز الشرقي

رئيس "الحامول": الدفاع المدني رفع أنقاض المبنى المنهار بالمجاز الشرقي
أهالي يعترضون على نقل جثماني متوفيين لمشرحة الحامول المركزي بكفر الشيخ

أهالي يعترضون على نقل جثماني متوفيين لمشرحة الحامول المركزي بكفر الشيخ
حسانين رافضا الإفصاح عن طريقة إخماد نيران "الحامول": ربنا اختصني بسر

حسانين رافضا الإفصاح عن طريقة إخماد نيران "الحامول": ربنا اختصني بسر
علاء حسانين: أخمدت حرائق "الحامول" بالدين.. الأهالي شالوني على الأكتاف

علاء حسانين: أخمدت حرائق "الحامول" بالدين.. الأهالي شالوني على الأكتاف

التعليقات

«الوطن» تطلق مبادرة «شوفها على حقيقتها»

أحدث الأخبار

رئيس "شرم الشيخ لمسرح الشباب": هدفنا الرد على حادث الطائرة الروسية

رئيس "شرم الشيخ لمسرح الشباب": هدفنا الرد على حادث الطائرة الروسية

ناقد فني: "أبو الرجولة" تفوقت على "مساء الخير"

ناقد فني: "أبو الرجولة" تفوقت على "مساء الخير"

ناقد فني: حسين الجسمي مصري الهوى و"بشرة خير" عقبة في حياة صناعها

ناقد فني: حسين الجسمي مصري الهوى و"بشرة خير" عقبة في حياة صناعها

"الأرصاد": اضطراب حركة الملاحة بالبحرين الأحمر والمتوسط

"الأرصاد": اضطراب حركة الملاحة بالبحرين الأحمر والمتوسط

"الأرصاد" توضح درجات الحرارة بالعواصم العربية والعالمية.. ومكة 41

"الأرصاد" توضح درجات الحرارة بالعواصم العربية والعالمية.. ومكة 41

اختيارات الوطن

رحلة داخل جسم تمثال أبوالهول.. حارس الأهرامات «الأمين»

رحلة داخل جسم تمثال أبوالهول.. حارس الأهرامات «الأمين»

نجلاء فتحى: 10 سنوات «سايس» فى المنيل: «ما تقوليش يا أسطى»

نجلاء فتحى: 10 سنوات «سايس» فى المنيل: «ما تقوليش يا أسطى»

تلاميذ ابتدائى يُكرّمون مدير المدرسة والمعلمين: «حقهم علينا»

تلاميذ ابتدائى يُكرّمون مدير المدرسة والمعلمين: «حقهم علينا»

قراءة في مجموعة مصر| أوروجواي ليست مرعبة.. روسيا قوتها في «أكينيفيف».. ومنتخبنا مش عارف يباصي لـ«صلاح»

قراءة في مجموعة مصر| أوروجواي ليست مرعبة.. روسيا قوتها في «أكينيفيف».. ومنتخبنا مش عارف يباصي لـ«صلاح»

بعد هدفه في البرتغال.. «صلاح» يعادل عدد أهداف «متعب» مع الفراعنة

بعد هدفه في البرتغال.. «صلاح» يعادل عدد أهداف «متعب» مع الفراعنة

الأكثر قراءة

عاجل