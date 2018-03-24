عاجل| تجدد الحرائق بـ3 منازل في "قرية الجن" بكفر الشيخ

تجددت منذ قليل الحرائق بـ3 منازل بقرية 17 المعروفة إعلاميا بـ"قرية الجن"، التابعة لمركز الحامول في كفر الشيخ، عقب توقفها لما يقرب من 15 يومًا.

وقال السيد الصيفي، أحد أبناء القرية، أنهم فوجئوا مرة أخرى بتجدد الحرائق فى غرف النوم، والمراتب والأسرة، دون توقفها.

وأضاف الصيفي، أن سيارتين للحماية المدنية هرعتا إلى القرية، للسيطرة على الحرائق، وتبين أنها تشتعل ثم تنطفئ مرة أخرى دون تدخل من أحد، ما تسبب فى هلع الأهالي بعدما عادوا لمنازلهم بعد أن هجروها لأيام.

وانتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى القرية، ودفعت قوات الشرطة بعدد من السيارات للتمركز بالقرية لمنع وجود الدجالين منعاً لإثارة الفتنة بين أبناء القرية ولتهدئة الأجواء.

وكانت النيران المجهولة اشتعلت في 18 منزلاً بالقرية بداية الشهر الجاري، وظلت تشتعل لـ6 أيام متواصلة ما دفع الأهالي لهجر منازلهم، وهدأت النيران عندما بدأ علاء حسانين، البرلماني السابق بجلسات علاج، ولم ينته حسانين من جلسات العلاج بعدما مشادات كلامية بينه وبين إبراهيم القصاص، عضو مجلس النواب عن الدائرة، على أحدى الفضائيات، وقال إن الحرائق لم تتوقف إلا بعد انتهاء جلسات العلاج.