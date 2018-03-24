ناقد موسيقي: "قالوا إيه" أنجح أغنية وطنية حاليا.. وستعيش لسنوات طويلة

قال الناقد الموسيقي محمود فوزي السيد، إن الأغنية الوطنية نتاج حراك سياسي، لذا فوجود أغان وطنية كثيرة سببه الحراك السياسي الذي نعيشه الآن، موضحا أن الأغاني الوطنية تؤرخ للفترة التي تنطلق فيها.

وأضاف محمود، خلال حواره لبرنامج "هذا الصباح" على شاشة "إكسترا نيوز"، أن الكثير من الأغاني الوطنية التي صدرت الفترة الماضية لها تأثير كبير والبعض الآخر صدر كأن لم يصدر، وبعض الفنانين تعجلوا في إصدار الأغاني، ويتضح الفارق على الشاشة بين الأغنية التي تم العمل عليها بكثافة، والأغنية التي تم التسرع في إصدارها.

وتابع أن أغنية "قالوا إيه" أكبر وأهم أغنية وطنية نجحت في الفترة الماضية، وأعتقد أنها ستعيش سنوات طويلة جدا، ونجحت بشكل كبير، لأنها "كانت طالعة من القلب زيادة عن اللزوم".

وأكمل أن "قالوا إيه" لم تكن أغنية، هي نشيد لقوات الجيش وتشهد على عدد من النماذج لمن استشهدوا في حب مصر، وهي أعظم أغنية وطنية ممكن أن يجتمع المواطنون على حبها خلال الفترة الحالية.