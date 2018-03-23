حكيم يغني "قالوا إيه" في مؤتمر لدعم السيسي

غنى الفنان حكيم "قالوا إيه" خلال المؤتمر الذي تنظمه حملة "كلنا معاك من أجل مصر"، في الصالة المغطاة بستاد القاهرة، مساء اليوم، الجمعة، لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وسط تفاعل الحضور الذين رددوا خلفه كلمات الأغنية.

وتنتهي فترة الدعاية للانتخابات الرئاسية اليوم، وتُجرى المرحلة الأولى من الانتخابات بين 26 و28 مارس، وفق الجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات.

ويتنافس في الانتخابات الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد، موسى مصطفى موسى.