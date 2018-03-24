ناقد فني: حسين الجسمي مصري الهوى و"بشرة خير" عقبة في حياة صناعها

قال الناقد الموسيقي محمود فوزي السيد، إن الفنان حسين الجسمي ليس مصريا بالجنسية لكنه مصري الهوى، ويحب المصريين ومصر بشدة، وكذلك الشعب المصري بادله الشعور نفسه.

وأضاف محمود، خلال حواره لبرنامج "هذا الصباح" على شاشة "إكسترا نيوز"، أن الفنان حسين الجسمي موجود معنا دائما وليس مجرد مطربا خليجيا يغني لمصر، وموجود في مناسباتنا الوطنية.

وتابع أن الجسمي صاحب واحدة من أهم وأنجح الأغاني الوطنية خلال السنوات الماضية، وهي أغنية "بشرة خير"، والتي حققت نجاحا مبهرا، وقد تكون هذه الأغنية في حياة صناعها لأنها نادرة الحدوث وكان "متعوب فيها"، لذلك وصلت لسقف معين لا يستطيع أحد كسره بسهولة حتى صناعها.

وأوضح أن "بشرة خير" عقدة "ونجاحها نجاح مبهر زيادة عن اللزوم"، لافتا إلى أن الجسمي لا يغني في أي مكان في العالم إلا ويقدم "بشرة خير".