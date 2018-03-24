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الوطن

مسؤول يمني: مقتل 3 جنود و8 حوثيين في مواجهات بمحافظة البيضاء

منذ 25 دقيقة
كتب: وكالات
مسؤول يمني: مقتل 3 جنود و8 حوثيين في مواجهات بمحافظة البيضاء

صورة أرشيفية

أفاد مسؤول يمني، اليوم، أن ثلاثة جنود حكوميين، و8 من مسلحي الحوثي، قتلوا، في اشتباكات بمحافظة البيضاء، وسط البلاد.

وفي تصريح للأناضول، أوضح "مسعد الصلاحي"، مدير عام مديرية "ناطع"، بمحافظة البيضاء، أن "مسلحي الحوثي، هاجموا، في وقت متأخر من مساء الجمعة، مواقع للجيش الوطني، بمديرية الملاجم المحاذية لناطع".

وأضاف الصالحي، أن الجيش تمكن من صد الهجوم، بعد مواجهات عنيفة، وإسناد جوي من طيران التحالف العربي، أسفرت عن مقتل 3 جنود و8 من الحوثيين".

وأوضح أن الحوثيين حاولوا من خلال الهجوم استعادة مواقع جبلية استراتيجية في المنطقة، سيطرت عليها قوات الجيش قبل يومين.

وتطل المواقع على معسكر "فضحة" الاستراتيجي، وهو من أهم معاقل الحوثيين في المحافظة، بحسب المصدر ذاته.

وتابع الصالحي، أن "طيران التحالف شن أيضًا، خلال الساعات الماضية، ثلاث غارات جوية، استهدفت دوريات محملة بأسلحة ومسلحين، في المديرية ذاتها "الملاجم"، ما أدى إلى تدميرها ومقتل من فيها".

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