القليوبية تشارك في "ساعة الأرض" وإطفاء أنوار المصالح الحكومية

أعلن اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية عن مشاركة المحافظة في الاحتفال بساعة الأرض، اليوم، من الساعة الثامنة والنصف مساء وحتى التاسعة والنصف وهو الاحتفال الذي تشارك فيه أكثر من 172 دولة حول العالم.

وأكد المحافظ أن جميع مجالس المدن والأحياء والمديريات سوف تشارك في هذا الحدث، ويعد هذا الاحتفال شكلاً رمزيًا من أشكال ترشيد استهلاك الطاقة بهدف مواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري وتوجيه الانظار إلى أهمية التوعية بمخاطر هذه الظاهرة.

وأوضح عشماوي أن ساعة الأرض earth hour هي حدث عالمي سنوي من تنظيم الصندوق العالمي للطبيعة يتم خلاله تشجيع الأفراد والمجتمعات وأصحاب المنازل والشركات والمؤسسات على إطفاء الأضواء والأجهزة الإلكترونية غير الضرورية مع مراعاة الاستثناءات لدواعي أمنية لبعض المؤسسات لمدة ساعة واحدة تبدأ من الساعة 8.30 مساء وحتى 9.30 مساء طبقًا للتوقيت المحلي لمصر في آخر يوم سبت من شهر مارس، وذلك لرفع الوعي بخطر التغير المناخي.

جدير بالذكر أن مدينة سيدني الأسترالية هي أول من شاركت في هذه المبادرة عام 2007 ومنذ ذلك الحين، نمى هذا العدد ليصبح أكثر من 7000 مدينة وقرية حول العالم وكانت دبي المدينة العربية الأولى التي شاركت بهذه الفعالية عام 2008 وتبعتها القاهرة والرياض.