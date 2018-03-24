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الوطن

وزير التعليم العالي: عملنا على تطوير منظومة البحث العلمي في مصر

منذ 27 دقيقة
كتب: طاهر محمد
وزير التعليم العالي: عملنا على تطوير منظومة البحث العلمي في مصر

خالد عبد الغفار

قال خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، إن الوزارة عملت على تطوير منطومة البحث العلمي.

وأضاف عبدالغفار، خلال افتتاح فعاليات المؤتمر القومي للبحث العلمي بعنوان "إطلاق طاقات المصريين"، أن الوزارة تبنت برنامجًا لتطوير البنية التحتية بتمويل تجاوز الـ500 مليون جنيه، خلال الأربع سنوات الماضية.

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي المؤتمر القومي للبحث العلمي، وتنظمه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تحت شعار "إطلاق طاقات المصريين"، ويتناول مراجعة أولويات البحث العلمي في مصر داخل إطار الاستراتيجية القومية الموحدة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، ورؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

ويقام المؤتمر اعتبارًا من السبت ولمدة يومين، بحضور المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وعدد كبير من الوزراء، وممثلي علماء مصر بالخارج والقطاعين العام والخاص والعلماء والباحثين والمبتكرين والشباب، والنقابات المعنية، وعدد من المؤسسات الشرطية والعسكرية.

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