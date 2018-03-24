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الوطن

"ست الكل".. فيلم تسجيلي لصندوق الإدمان عن أمهات المتعافين

منذ 8 دقيقة
كتب: سلامة عامر
"ست الكل".. فيلم تسجيلي لصندوق الإدمان عن أمهات المتعافين

غادة والي

أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع لوزيرة التضامن الاجتماعي فيلمًا تسجيليًا لأول مرة عن حياة أمهات المتعافين من تعاطي المخدرات بعنوان "ست الكل" يتضمن رحلة الأمهات مع الخط الساخن للصندوق "16024" لعلاج أبنائهم.

ويتضمن الفيلم التسجيلي رحلة أمهات المتعافين، ومدى معاناتهم خلال فترة تعاطيهم المخدرات حتى تواصلوا مع الخط الساخن للصندوق، ودعمهم لابنائهم خلال رحلة تعافيهم من التعاطي، كما يتضمن الخدمات المقدمة من قبل الصندوق للمتعافين، سواء من خلال توفير قروض لإنشاء مشروعات صغيرة تساعدهم على إيجاد مصدر رزق أو البرامج التأهيلية لإعادة دمجهم في المجتمع.    

وقالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن حجم الألم والمعاناة في رحلة الإدمان ودعمهم لابنائهم خلال فتره علاجهم يجعل من أمهات المتعافين بطلات في ظل المعاناة التي تمر بها أسرة مريض الإدمان بشكل عام و الأم بشكل خاص، مشيرة إلى أن الأم دائما تمسك بالأمل والتغلب على انكسارها أثناء مرض الابن أو البنت خصوصًا.

وتابعت غادة والي، أنه مرض قابل للانتكاسة، وتعامل الأمهات بتماسك بالغ مع الوصمة المجتمعية السلبية لمريض الإدمان يجعل منهن نماذج مجتمعية تستحق التقدير والاحترام، مشيرة إلى رفع وعي 350 ألف أسرة خلال الأعوام الأربعة الماضية بخطورة مشكلة تعاطي المخدرات وآليات الإكتشاف المبكر لمريض الإدمان، وإطلاق تنويهات إعلامية لتوعية الأسرة بالأعراض وآليات التعامل معاها، مما يتطلب ضرورة أن تكون الأم واعية للاكتشاف المبكر للتعاطي من خلال حزمة من العوامل والإشارات التي تشير إلى وجود مريض إدمان سواء كانت علامات جسدية أو سلوكية.

وأشارت غادة والي إلى إطلاق مبادرة "بداية جديدة" بالتعاون مع بنك ناصر، لتوفير التمويل اللازم لإنشاء مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للمتعافين من تعاطي المخدرات، وتم توفير 1.2 مليون جنيه، خلال العام الماضي، وتوفير التمويل للعديد من المشروعات خلال العام الجاري.

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