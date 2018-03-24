بالصور| الجيوش الميدانية والبحرية والجوية تشارك في تأمين الانتخابات

أعلنت القوات المسلحة مشاركتها بعناصرها من الجيش الثاني الميداني في تأمين العملية الانتخابية، بمحافظات الدقهلية والشرقية ودمياط والإسماعيلية وبورسعيد وشمال سيناء.

وذكرت القوات المسلحة، في بيان اليوم: كما تشارك قوات الجيش الثالث الميداني في عملية التأمين في محافظات السويس وجنوب سيناء والبحر الأحمر، موضحة "تشارك المنطقة المركزية العسكرية وعناصر الدعم من قيادات وهيئات وإدارات القوات المسلحة في تأمين محيط اللجان، داخل محافظات القاهرة والجيزة والمنوفية والقليوبية والفيوم وبني سويف والمنيا".

وأضاف البيان: تعاون المنطقة الغربية العسكرية في تأمين العملية الانتخابية بمحافظة مطروح، كما اتمت المنطقة الشمالية العسكرية استعداداتها لتأمين العملية الانتخابية بمحافظات الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والغربية، فيما تشارك المنطقة الجنوبية العسكرية في عملية التأمين بمحافظات أسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والوادي الجديد.

وأوضح البيان: كما تعاون عناصر من القوات البحرية وحدات المنطقة الشمالية العسكرية في تأمين عدد من اللجان وتأمين حدود مصر الساحلية، وتشارك القوات الجوية بعناصر دعم وتنظيم طلعات للتأمين والتصوير الجوي لتأمين العملية الانتخابية بجميع المحافظات، واستعدت عناصر من وحدات الصاعقة لمعاونة التشكيلات التعبوية في تأمين اللجان والمراكز الانتخابية.

وذكرت القوات المسلحة أن عناصر المظلات تشارك بالعديد من المجموعات القتالية، كذلك وحدات التدخل السريع والتي تعمل كاحتياطات قريبة لدعم عناصر التأمين في التصدي للعدائيات المختلفة، وتشارك عناصر الشرطة العسكرية عناصر الشرطة المدنية في تنظيم العديد من الداوريات المتحركة ونقاط التأمين الثابتة في محيط اللجان.

وتابع: إلى جانب تعزيز عناصر من القوات المسلحة إجراءات التأمين للمنشآت المهمة والأهداف الحيوية بالدولة، بالتعاون مع عناصر وزارة الداخلية، واتخاذ إجراءات اليقظة لتأمين المجرى الملاحي لقناة السويس ومنع محاولات التسلل والتهريب على الاتجاهات الإستراتيجية للدولة، والتصدي لأي اعتداءات محتملة من شأنها عرقلة العملية الانتخابية.