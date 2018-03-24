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الوطن

"التخطيط" تبحث مع شركة فرنسية تبادل خبرات نظم المعلومات الإلكترونية

منذ 4 دقيقة
كتب: محمد الدعدع
"التخطيط" تبحث مع شركة فرنسية تبادل خبرات نظم المعلومات الإلكترونية

التخطيط خلال لقاء وفد الشركة الفرنسية

التقى الدكتور صالح الشيخ نائب وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وفدًا من شركة SOPRA HR SOFTWARE الفرنسية والمتخصصة في مجال تطوير نظم المعلومات الالكترونية للموارد البشرية، بهدف تبادل الخبرات والاطلاع علي تجارب الشركة في فرنسا وتونس إلى جانب ما تنفذه الشركة من مشروعات لصالح بعض المؤسسات في مصر، واستعرض الوفد على هامش الاجتماع رؤية الشركة لتطوير منظومة الموارد البشرية 2020 باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وأبدى "الشيخ" ترحيبه بالتعاون مع الشركة في هذه المجالات، وأوضح أنه تم استحداث وتطوير عدة وحدات جديدة بالجهاز الإداري في مقدمتها إدارة الموارد البشرية، مؤكدًا أنه جاري الآن تجربة أحدث ثلاثة أنظمة إلكترونية لإدارة الموارد البشرية من خلال عدة شركات وطنية لها خبرات دولية في هذا الشأن.

وجاري تجربة التطبيق في ثلاث جهات منذ عدة أشهر، للتأكد من أن التطبيق الإلكتروني متسق تمامًا وما جاء به قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2018، ويأتي ذلك بالتزامن مع برنامج تدريبي للعاملين لإدارات الموارد البشرية بكل الوزارات.

كما أشار نائب وزيرة التخطيط إلى أن وزيرة التخطيط قد شكلت لجنة على أعلى مستوى، تضم وزراء سابقين وخبرات فنية متخصصة وقانونيين لتقييم أفضل تطبيق الكتروني لاستخدامه في جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة.

ونوه الشيخ، إلى ضرورة مواكبة التطورات التكنولوجية وإدماجها في كل الخدمات مما يسهل عملية الحصول على تلك الخدمات بما يضمن توفير حياة كريمة للمواطن.

وناقش "الشيخ" مع الوفد فكرة الذكاء الاصطناعي وكيفية تطبيقها معربًا عن إعجابه بالفكرة والتي من شأنها مكافحة الفساد بما يواكب تكنولوجية الجيل الحالي والأجيال القادمة ومما يعمل علي تسريع وتيرة التنمية.

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