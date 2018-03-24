"المعلمين" تشكل فرق عمل بـ 400 مقر لمساعدة الناخبين خلال التصويت

قررت هيئة مكتب النقابة العامة للمعلمين، تكليف غرفة العمليات المركزية بالنقابة العامة بالجزيرة بتشكيل فرق عمل مكونة من هيئات مكاتب النقابات الفرعية واللجان النقابية، وذلك في أثناء فترة الانتخابات الرئاسية في جميع محافظات مصر ومراكزها من خلال المقرات النقابية والبالغ عددها نحو 400 مقر.

وأوضحت النقابة، في بيان صادر اليوم، أن هذا القرار يأتي لمساعدة الناخبين من أبناء الشعب المصري ومشاركتهم هذا العرس الديمقراطي والتيسير عليهم في معرفة أماكن اللجان وأرقامها، وتقديم العون اللازم لكبار السن والسيدات والمرضى مع تواجد معلم أمام كل لجنة انتخابية للمشاركة في العملية التنظيمية أمام اللجان وتوفير وسائل مواصلات لنقل الناخبين إلى مقرات اللجان البعيدة.