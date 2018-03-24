القوات المسلحة تعلن إجراءات تأمين الانتخابات الرئاسية

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة اتخاذ الترتيبات كافة والإجراءات المرتبطة بمعاونة وزارة الداخلية في تنظيم أعمال التأمين لانتخابات الرئاسة على مستوى الجمهورية، وتوفير المناخ الآمن للمواطنين للإدلاء بأصواتهم على مدار أيام 26 و27 و28 مارس الجاري.

وذكرت القوات المسلحة، في بيان اليوم، أنها تشترك في تأمين العملية الانتخابية بعناصرها في نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية وقيادات وهيئات وإدارات القوات المسلحة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية واللجنة العليا للانتخابات والأجهزة المعنية بالدولة.

وأضاف البيان: حرصت القيادة العامة للقوات المسلحة على التأكد من تفهم جميع القوات المشاركة للمهام المكلفة بها لحماية المواطنين والتصدي للتهديدات كافة، التي يمكن مجابهتها خلال تأمين اللجان والمراكز الانتخابية، والتدريب على كيفية معاونة المواطنين والتصرف في مواجهة المواقف الطارئة، بالتعاون مع قوات الشرطة وعناصر الأمن في محيط اللجان، بالاستفادة من الخبرات السابقة التي اكتسبتها عناصر القوات المسلحة خلال الجولات الانتخابية الماضية.

وتابع: إلى جانب تنفيذ بيانات عملية على مستوى الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية لتوضيح أسلوب تنفيذ تأمين المراكز الانتخابية، بالتنسيق مع عناصر الشرطة المدنية، مع اتخاذ الترتيبات لمراقبة وتأمين العملية الانتخابية بالمحافظات كافة، باستخدام طائرات المراقبة الأمنية والتصوير الجوي وسيارات البث المباشر، لنقل صورة حية للأحداث والإبلاغ الفوري عن أي أعمال تعرقل سير العملية الانتخابية إلى مركز العمليات الرئيسي للقوات المسلحة والمراكز الفرعية بالمحافظات وبالجيوش الميدانية والمناطق العسكرية؛ لإتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها.

واُختتم البيان بـ"يأتي ذلك في الوقت الذي أتمت فيه الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية استعداداتها للانتشار والمعاونة في تأمين المواطنين في محيط المراكز والمقار الانتخابية، وإعطاء التلقين الكامل لجميع العناصر المشاركة حول كيفية التعامل مع المواقف المختلفة التي قد تعوق المواطنين خلال العملية الانتخابية".