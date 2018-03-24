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الوطن

الحكم في طعن التحفظ على أموال باكينام الشرقاوي.. 28 أبريل

منذ 9 دقيقة
كتب: محمد عيسى
الحكم في طعن التحفظ على أموال باكينام الشرقاوي.. 28 أبريل

مجلس الدولة

قررت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، اليوم، مد أجل الحكم في الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة بالإنابة عن الحكومة ووزارة العدل، مطالبًا بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان التحفظ على أموال الدكتورة باكينام الشرقاوى، مساعدة الرئيس المعزول محمد مرسي، لجلسة 28 أبريل المقبل.

كانت الدائرة الأولى "فحص الطعون" بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة، أحالت الطعن لدائرة الموضوع، وحمل رقم 79433 لسنة 62 قضائية عليا، وتضمن الطعن "مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله أهدر حجية حكم قضائي واجب النفاذ، فالحكم الصادر في الدعوى 2315 لسنة 2013 مستعجل القاهرة حكم قضائى واجب النفاذ، وامتناع الجهة الإدارية عن تنفيذه يشكل خطأ وإهدارا لحجية الأحكام القضائية.

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